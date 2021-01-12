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Советский УАЗ-452 получил новые черты на футуристичных рендерах 

Car.ru 56 минут назад
Советский УАЗ-452 получил новые черты на футуристичных рендерах
Фото: car.ru
Российский грузовик УАЗ-452 начали собирать еще в 1965году, а за свою историю он пережил несколько поколений, и каждоеполучало все новые особенности и поражало своими дорожнымихарактеристиками.
Сейчас у автомобилистов есть возможность приобрести обновленный УАЗ СГР, но в целом все представленные российскими инженерами модели вошли в «старый грузовой ряд». Примечательно, что за всю историю микроавтобус практически не изменился внешне, впрочем и конструктивные особенности остались со своими преимуществами и недостатками.
Так, в распоряжении автомобилистов полный привод, а попопулярности УАЗ СГР не уступает своему конкуренту в лице Хантера.
Многие дизайнеры не раз пытались показать, как могла бы выглядеть после доработки «Буханка», но самым футуристичным можно назвать концепт независимого дизайнера Андрея Давыдова, который он представил в конце 2020 года.
Дизайнер Роман Прядко к Новому году тоже представил свое видение уже известного микроавтобуса, придав ему новые особенности. Так, компановка могла бы стать полукапотной, а в салоне появилось бы дополнительное пространство. Чтобы "Буханка" осталась узнаваемой, ей оставили характерную решетку и круглые фары.
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Бортжурнал , УАЗ , Андрей Давыдов
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