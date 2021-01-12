Объявлены победители конкурса «Автомобиль, кроссовер и пикап года в Северной Америке» 

«В Ford улучшили то, что и без того пользовалось признанием, — заявил член жюри NACTOY Джон Фолькер. — В этой модели правильно сочетаются функции, возможности, комфорт и стиль, а его дополнительное преимущество — первая в классе гибридная трансмиссия».