Объявлены победители конкурса «Автомобиль, кроссовер и пикап года в Северной Америке» 

Жюри конкурса «Автомобиль, кроссовер и пикап года в Северной Америке» (North American Car, Utility and Truck of the Year — NACTOY) выбрало победителей в трех категориях. Лучшим легковым автомобилем стала Hyundai Elantra седьмого поколения, кроссовером — электрический Mustang Mach-E, а пикапом — Ford F-150.
Члены жюри прокомментировали свой выбор. Например, Hyundai отметили за то, что, в отличие от других автопроизводителей, этот бренд не только не отказался от седанов, но и предлагает широкий выбор модификаций для них, и примером тому служит Elantra. В финал Elanta вышла вместе с Genesis G80, и ей удалось одержать победу.
Ford похвалили за то, что компания рискнула установить логотип Mustang на кроссовер, и этот риск оказался оправданным. Помимо Mustang Mach-E за звание кроссовера года сражались Genesis GV80 и Land Rover Defender.
Ford F-150
Победа пикапа F-150, популярнейшей модели в США и «жемчужины в короне Ford», по выражению жюри, была вполне ожидаема.
«В Ford улучшили то, что и без того пользовалось признанием, — заявил член жюри NACTOY Джон Фолькер. — В этой модели правильно сочетаются функции, возможности, комфорт и стиль, а его дополнительное преимущество — первая в классе гибридная трансмиссия».
Основными конкурентами F-150 были Jeep Gladiator Mojave и Ram 1500 TRX.
В прошлом году лучшим автомобилем Северной Америки назвали Corvette Stingray C8, среди утилитарных моделей победила Kia Telluride, а наибольшее количество очков среди грузовиков набрал Jeep Gladiator.