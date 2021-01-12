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Hyundai рассказал о моторе «заряженной» Kona N 

Motor.ru 2 часа назад
Hyundai рассказал о моторе «заряженной» Kona N
Фото: © Hyundai
Hyundai продолжает подогревать интерес с Kona N — первому кроссоверу, который присоединится к «заряженной» линейке N. Компания опубликовала новый видеотизер и рассказала о моторе новинки, премьера которой состоится уже в ближайшие недели.
Самую «заряженную» версию Kona оснастят 2,0-литровым турбированным мотором, пару которому составит восьмидиапазонная роботизированная трансмиссия N DCT с двумя сцеплениями. Характеристики двигателя Hyundai пока оставил в секрете, однако новинка будет значительно мощнее, чем Kona N Line с 1,6-литровой «турбочетверкой» мощностью 198 лошадиных сил и 265 Нм крутящего момента. Ожидается, что мотор Kona N будет развивать не менее 280 сил.
Кроме этого, Hyundai пообещал для Kona «множество высокопроизводительных функций, включая Launch Control и эмоциональный звуковой опыт».
На тизере прототип Kona N закутан в плотный камуфляж, однако и под ним можно разглядеть некоторые черты его более спортивной внешности: иные бамперы, двойную выхлопную систему и красные тормозные суппорты на всех колесах. Известно, что кроссовер будет отличаться модернизированной подвеской и перенастроенным рулевым управлением.
На прошлой неделе фотошпионам попалась еще одна новинка Hyundai — кроссовер AX1 с внешностью в стиле Venue и Palisade, который может стать самым маленьким в линейке южнокорейского бренда. Первым рынком для модели станет Индия, но позже она может появиться и в других странах — в том числе, в России.
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Бортжурнал , Hyundai
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