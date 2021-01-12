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Названы способы правильной подготовки автомобиля к 30-градусным морозам 

Профиль 1 час назад
Как правильно подготовить автомобиль к 30-градусным морозам
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Согласно прогнозам синоптиков, в Москве в середине января сильно похолодает. Самым морозным станет период с 13 по 15 января — ночью температура опустится до -30°C, а днем столбик термометра покажет -20°C. В результате у многих автомобилей, особенно подержанных, могут появиться проблемы с запуском мотора. Эксперты дали несколько простых советов, которые позволят избежать неприятной ситуации и, как обычно, поехать на работу или за покупками на своей машине, а не на общественном транспорте.
В морозы не рекомендуется мыть автомобиль. Когда на улице очень холодно, грязь на машине застывает. При попытке смыть ее есть риск поцарапать кузов, повредив лакокрасочное покрытие, предупреждают специалисты. Кроме того, во время мойки могут появиться микротрещины. Если в них попадет вода, могут появится вздутия и ржавчина, пишет Autonews.
Также эксперты советуют заранее сменить «незамерзайку». Большинство водителей обычно покупают недорогой состав, который эффективен до определенной температуры — например, до -10°C. Поэтому перед сильными морозами стоит выбрать другую жидкость, которая рассчитана на -30°C.
Ездить аккуратно следует в любую погоду, но в холодную это особенно важно. Управлять автомобилем нужно плавно, избегая резких поворотов. При отрицательных температурах сцепление колес с дорогой ухудшается, увеличивается тормозной путь. Об это тоже стоит помнить и тормозить заранее.
Владельцам дизельных автомобилей необходимо заправляться зимней соляркой. Это поможет, когда после морозной ночи машина не завелась. Эксперты призывают заправляться на брендовых АЗС, где топливо обычно качественнее. Они также обращают внимание, что в сильный мороз не стоит выезжать из города, если у автомобиля есть какие-то технические проблемы.
Ранее «Профиль» писал, как правильно прогревать двигатель зимой. Некоторые водители считают, что современным машинам не требуется эта процедура.
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Бортжурнал
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