Какие подержанные машины не стоит покупать

Решившись на покупку подержанного автомобиля, покупатель, кроме всего прочего, ориентируется на цену. Но есть такие модели, которые не стоит покупать, даже с оглядкой на весьма привлекательную стоимость.

Так, за Chery Amulet обычно просят от 65 000 до 100 000 рублей. Но не стоит соблазняться. Ведь данная модель смертельно опасна. Тесты показали, что Chery Amulet складывается в гармошку при столкновении на скорости всего 50 км/ч.

Подержанный экземпляр Daewoo Nexia можно отыскать по цене от 70 000 до 150 000 рублей. При этом новому владельцу придется столкнуться с неприятной особенностью обсуждаемой модели — быстрое гниение кузова.

Модель Mazda RX-8 имеет небольшой ресурс силового агрегата (около 100 000 км). Да и налог придется заплатить немалый. Ведь мощность штатного двигателя 231 л.с.

За 1 500 000 рублей вам могут предложить пятнадцатилетний Mercedes-Benz G-Class. Машина конечно статусная. Но штатный дизель весьма требователен к качеству топлива.