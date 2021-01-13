В 2020 году новые автомобили в России дорожали вдвое быстрее инфляции 

Росстат опубликовал статистику повышения цен на автомобили в 2020 году: стоимость машин, которые собирают в России, увеличилась на 9,4 процента, а иномарок, поставляемых из-за рубежа, — на 10,3 процента. Таким образом, машины подорожали вдвое быстрее инфляции, уровень которой составил 4,9 процента.

Согласно данным ведомства, в ноябре 2020 года новые автомобили российской сборки подорожали на 1,1 процента по сравнению с октябрем этого же года, а в декабре цена на них не изменилась. Новые иномарки прибавили 1,2 процента в ноябре, а в декабре — 1 процент к предыдущему месяцу.

Что же касается подорожания подержанных автомобилей, то иномарки по итогам 2020 года подорожали на 4,6 процента: в ноябре ценники увеличились на 1 процент к октябрю, в декабре — на 1,2 процента к ноябрю.

На стоимости автомобилей сказались несколько факторов, в том числе падение курса рубля и повышение ставок утильсбора.

Ранее сообщалось, что за неполные две недели 2021 года новые автомобили подорожали на 2-5 процентов, и цены продолжат расти, так как многие автоконцерны до сих пор продают машины в убыток.