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В 2020 году новые автомобили в России дорожали вдвое быстрее инфляции 

Motor.ru и ещё 2 14 часов назад
В 2020 году новые автомобили в России дорожали вдвое быстрее инфляции
Фото: © Renault
Росстат опубликовал статистику повышения цен на автомобили в 2020 году: стоимость машин, которые собирают в России, увеличилась на 9,4 процента, а иномарок, поставляемых из-за рубежа, — на 10,3 процента. Таким образом, машины подорожали вдвое быстрее инфляции, уровень которой составил 4,9 процента.
Согласно данным ведомства, в ноябре 2020 года новые автомобили российской сборки подорожали на 1,1 процента по сравнению с октябрем этого же года, а в декабре цена на них не изменилась. Новые иномарки прибавили 1,2 процента в ноябре, а в декабре — 1 процент к предыдущему месяцу.
Что же касается подорожания подержанных автомобилей, то иномарки по итогам 2020 года подорожали на 4,6 процента: в ноябре ценники увеличились на 1 процент к октябрю, в декабре — на 1,2 процента к ноябрю.
На стоимости автомобилей сказались несколько факторов, в том числе падение курса рубля и повышение ставок утильсбора.
Ранее сообщалось, что за неполные две недели 2021 года новые автомобили подорожали на 2-5 процентов, и цены продолжат расти, так как многие автоконцерны до сих пор продают машины в убыток.
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Бортжурнал , Росстат
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