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Hyundai опубликовал первые фотографии нового электромобиля 

Motor.ru 58 минут назад
Hyundai опубликовал первые фотографии нового электромобиля
Фото: © Hyundai
Компания Hyundai показала первые фотографии серийного электромобиля Ioniq 5. Хэтчбек, черпающий вдохновение в ретроконцепте 45, дебютирует в феврале этого года и получит ряд уникальных для моделей Хенде дизайнерских решений.
Общими пропорциями и стилистикой Ioniq 5 действительно близок к шоу-кару Hyundai 45, который, в свою очередь, напоминает о первом массовом автомобиле компании, лифтбеке Pony. «Пятерка» построено на платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), разработанной специально для «электромобилей следующего поколения», и оснащена самыми большими колесами в истории батарейных Хенде — целых 20 дюймов!
Рисунок колес оптимизирован с точки зрения аэродинамики, плюс они украшены узором Parametric Pixels — фишка декора Ioniq 5. Кроме того, впервые Hyundai использует на своем автомобиле капот, открывающийся против хода движения и занимающий всю ширину кузова. Вообще, при разработке машины компания применила дизайн-подход Color Material Finish (CMF), то есть к довольно простым формам добавила «эмоций» с помощью цветофактурных комбинаций, текстур и графики, поэтому конечный продукт должен отличатся индивидуальностью.
© Hyundai
Известно, что Ioniq 5, как и Nissan Leaf, сможет не только забирать энергию из сети, но и отдавать её обратно для питания внешних устройств. Также электромобиль будет поддерживать подключение к высокоскоростным терминалам (дополнительные 100 километров за пять минут) и получит некие уникальные функции, о которых Hyundai обещает рассказать в ближайшее время. Благодаря недавней утечке раскрыты и основные характеристики машины.
© Hyundai
Правда, пока речь идет только о Ioniq 5 First Edition. Его оснастят двумя электромоторами (по одному на каждой оси) и батарей на 58 киловатт-часов, работающей под напряжение 800 вольт. Максимальная отдача системы составит 230 киловатт, или 313 лошадиных сил. С такой силовой установкой электрокар проедет 480 километров по циклу WLTP и сможет разгоняться до первой «сотни» за 5,2 секунды. Топовая версия Ионика обзаведется батарей емкостью 73 киловатт-часа, а её запас хода составит 550 километров.
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Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Nissan Leaf
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