Водителей призвали не вешать защитную маску на салонное зеркало 

Эксперты MotorNL провели исследование, по итогам которого призвали автомобилистов не вешать защитную маску на зеркало в салоне. Это может стать причиной аварии, так как обзор для водителя сокращается.

Как бы странно это не звучало, но маска, висящая на зеркале внутри салона, может загораживать обзор, поэтому автомобилист может в какой-то момент не заметить пешеходов, велосипедистов или других участников движения на дороге. Итогом становятся опасные ситуации, а в отдельных случаях и аварии.

В то же время аналитики призвали пешеходов стремиться использовать всевозможные сигнальные элементы. Это может быть одежда со светоотражающими элементами, отражатели на велосипеде и другие предметы. В нескольких странах уже успели принять законы, запрещающие вешать маску.

Например, водители Люксембурга за нарушение должны заплатить (в пересчете на рубли) 4,4 тыс., а в Нидерландах — 13,5 тыс. В Бельгии за подобное нарушение на дороге могут оштрафовать на 10,8 тыс.