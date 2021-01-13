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Водителей призвали не вешать защитную маску на салонное зеркало 

Car.ru 1 час назад
Водителей призвали не вешать защитную маску на салонное зеркало
Фото: Car.ru
Эксперты MotorNL провели исследование, по итогам которого призвали автомобилистов не вешать защитную маску на зеркало в салоне. Это может стать причиной аварии, так как обзор для водителя сокращается.
Как бы странно это не звучало, но маска, висящая на зеркале внутри салона, может загораживать обзор, поэтому автомобилист может в какой-то момент не заметить пешеходов, велосипедистов или других участников движения на дороге. Итогом становятся опасные ситуации, а в отдельных случаях и аварии.
В то же время аналитики призвали пешеходов стремиться использовать всевозможные сигнальные элементы. Это может быть одежда со светоотражающими элементами, отражатели на велосипеде и другие предметы. В нескольких странах уже успели принять законы, запрещающие вешать маску.
Например, водители Люксембурга за нарушение должны заплатить (в пересчете на рубли) 4,4 тыс., а в Нидерландах — 13,5 тыс. В Бельгии за подобное нарушение на дороге могут оштрафовать на 10,8 тыс.
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Бортжурнал
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