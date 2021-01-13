Как правильно завести машину в мороз

Исправный автомобиль с рабочим аккумулятором заводится без особых проблем и в мороз, главное — соблюдать простые правила эксплуатации.

Перед тем, как завести автомобиль, нужно проверить, что в нем отключены все потребители энергии. Затем, после включения зажигания, следует дождаться, пока отработает бензонасос, и только потом включать стартер, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев

"Начнём с аккумулятора — его необходимо обслуживать, и хотя бы раз в квартал, особенно перед зимним сезоном, ставить на зарядку и протирать верхнюю часть — вокруг клемм для исключения токов утечки", — уточняет эксперт.

Если аккумулятор выработал свой ресурс, то лучше купить новый, сдав старый на переработку.

Если ожидается сильный мороз, то лучше всего, чтобы бак был заполнен гарантированно хорошим топливом с брендовых заправок.

"Особенно это касается дизельного топлива, которое имеет склонность замерзать, превращаясь в гелеобразную субстанцию", — добавил Васильев.

Можно пользоваться и различными присадками для снижения риска замерзания топлива.

В случае с дизельным двигателем можно два раза активировать свечи накаливания, которые лучше прогреют рабочую камеру, и лишь потом попытаться завести машину. Если машина не заводится, то через минутную паузу надо повторить процедуру. При этом можно использовать специальные спреи, которые распыляются во впускной коллектор и облегчают воспламенение смеси.