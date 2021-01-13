VV отзывает десятки тысяч Golf из-за «глюков» ПО

Компания Volkswagen обнаружила очередную проблему с программным обеспечением Golf восьмого поколения. Неполадки, вызывающие «глюки» в работе мультимедийной системы и камеры заднего вида, вынудили немецкую марку отозвать 56 000 хэтчбеков.

Сбои наблюдаются в ПО «ранних» Golf, выпущенных до июня 2020 года. Судя по всему, Volkswagen не считает проблему серьезной — отмечается, что сервисная акция полностью добровольная.

Это далеко не первые неполадки в работе софта Golf. В 2019 году Volkswagen пришлось на несколько месяцев отложить премьеру модели из-за сбоев в виртуальной «приборке», получившей расширенную функциональность и постоянное подключение к Сети.

В мае прошлого года компания была вынуждена прекратить поставки хэтчбеков дилерам из-за ошибки в работе электронного помощника eCall, который отвечает за вызов оперативных служб в экстренной ситуации. Проблемы с ПО также привели к задержке запуска производства электрокара ID.3 — они обнаружились в процессе разработки. После этого, в июле 2020 года, Volkswagen Group назначила Audi ответственной за подготовку софта для всего концерна.