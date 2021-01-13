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Volkswagen отзывает десятки тысяч Golf из-за «глюков» программного обеспечения 

Motor.ru 2 часа назад
VV отзывает десятки тысяч Golf из-за «глюков» ПО
Фото: © Volkswagen
Компания Volkswagen обнаружила очередную проблему с программным обеспечением Golf восьмого поколения. Неполадки, вызывающие «глюки» в работе мультимедийной системы и камеры заднего вида, вынудили немецкую марку отозвать 56 000 хэтчбеков.
Сбои наблюдаются в ПО «ранних» Golf, выпущенных до июня 2020 года. Судя по всему, Volkswagen не считает проблему серьезной — отмечается, что сервисная акция полностью добровольная.
Это далеко не первые неполадки в работе софта Golf. В 2019 году Volkswagen пришлось на несколько месяцев отложить премьеру модели из-за сбоев в виртуальной «приборке», получившей расширенную функциональность и постоянное подключение к Сети.
В мае прошлого года компания была вынуждена прекратить поставки хэтчбеков дилерам из-за ошибки в работе электронного помощника eCall, который отвечает за вызов оперативных служб в экстренной ситуации. Проблемы с ПО также привели к задержке запуска производства электрокара ID.3 — они обнаружились в процессе разработки. После этого, в июле 2020 года, Volkswagen Group назначила Audi ответственной за подготовку софта для всего концерна.
Однако «глюки», судя по всему, не отпугивают клиентов. Согласно отчету Volkswagen, в прошлом году дилерам удалось реализовать 312 000 экземпляров нового Golf в Европе, что сделало его самым популярным автомобилем в 2020 году. Около 179 000 хэтчбеков были доставлены покупателями во второй половине года. На родине «Гольф» также стал лидером с 133 900 проданных экземпляров; за ним следуют еще два Volkswagen — Tiguan и Passat.
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Бортжурнал , Audi , Volkswagen , Volkswagen Tiguan
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