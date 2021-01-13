Как правильно устанавливать регистрационные знаки на авто

Установка государственных регистрационных знаков натранспортное средство — процедура, с которой автомобилистсталкивается не каждый день. Как правило, номера ставят при покупкенового транспорта или при утере старых регистрационных знаков. Многие полагают, что данная процедура не требует определенныхнавыков — взял отвертку и прикрутил рамку к поверхности кузова. Насамом деле, даже здесь очень важно соблюдать определенные правила, которые не только обеспечат надежность крепления, но и избавятавтомобилиста от пристального внимания со стороны сотрудников ГИБДД . Важно помнить о серьезных штрафах за управление транспортнымсредством без номеров. При этом, наказание предусмотрено даже в томслучае, если автомобилист во время движения потерялих.

Рассмотрим самые важные правила установки государственныхрегистрационных знаков . Во время выполнения процедуры нужно брать во вниманиенекоторые факторы:

таблички не могут выступать за пределы автомобиля; номера нужно размещать так, чтобы они не выступали препятствиемдля работы оптики; нельзя закрывать пластины другими деталями; обозначения должны легко читаться.

На современных транспортных средствах уже с заводапредусматривается место для крепления номеров. А вот машины старогообразца такой опцией обделены. Однако, этот факт не означает, чтоможно ставить таблички как захочется. Регистрационные элементы устанавливаются в передней и задней частитранспортного средства. Заметим, если номера размещаются по центру, законодательство допускает небольшое отклонение в левую сторону. Главное правило — регистрационные знаки должны быть доступны длячтения. Сама процедура крепления представляет определенные трудности. Заметим, что получить штраф можно по некоторым причинам:

отсутствие номерных знаков; использование с деталями, которые препятствуют нормальномучтению; установка деформированных знаков.

Заметим, что по правилам, болты крепления должны бытьиспользованы в одном цвете. Категорически запрещено самостоятельносверлить отверстия. Но что делать, если они не совпадают с темиотверстиями, которые имеются в автомобиле? В таком случае нужноприменять пластиковые рамки. Они считаются универсальными иподходят для установки любых номеров . Однако, в некоторых случаях даже пластиковые рамки могут не датьрезультата. Тогда можно применить переходные металлическиепластины. Если не хочется сверлить в бампере сторонние отверстия, рамки можно закреплять прямо на магниты. Однако, такой способ неподходит для пластика.

Итог. Установка государственных регистрационныхзнаков представляет небольшие трудности. От правильности проведенияпроцедуры зависит то, будет получать водитель штрафы или нет.