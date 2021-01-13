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Трехрядная Hyundai Creta может получить собственное имя 

Motor.ru 2 часа назад
Трехрядная Hyundai Creta может получить собственное имя
Фото: © motorbeam.com
Hyundai продолжает тестировать семиместную версию Hyundai Creta, которая получит новый дизайн и, по некоторым данным, собственное имя. Портал Motorbeam.com опубликовал порцию свежих шпионских фотографий, сделанных в Индии, и поделился некоторыми подробностями о модели.
По информации издания, трехрядная Creta получила оригинальное оформление передней части, отличное от стандартного кроссовера: у нее другая решетка радиатора, бамперы и колеса. Салон, скорее всего, оставят без изменений, как и техническую начинку — она буде такой же, как у пятиместной Creta для индийского рынка.
© motorbeam.com / Прототип семиместной Hyundai Creta. Его габариты пока не раскрыты
Журналисты обратили внимание на то, что компания Hyundai недавно зарегистрировала в Индии название Alcazar, и прочат его семиместному исполнению Creta. Действительно ли автопроизводитель намерен дать модели собственное имя, выяснится уже скоро: премьера кроссовера состоится до конца 2021 года.
Пока неизвестно, появится ли трехрядная Creta за пределами Индии, например, в России. Ранее в российском представительстве бренда подтвердили, что Creta для нашего рынка сменит поколение в течение 2021 года, ее производство организуют на заводе в Санкт-Петербурге.
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Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Creta
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