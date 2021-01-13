Трехрядная Hyundai Creta может получить собственное имя 

Hyundai продолжает тестировать семиместную версию Hyundai Creta, которая получит новый дизайн и, по некоторым данным, собственное имя. Портал Motorbeam.com опубликовал порцию свежих шпионских фотографий, сделанных в Индии, и поделился некоторыми подробностями о модели.

По информации издания, трехрядная Creta получила оригинальное оформление передней части, отличное от стандартного кроссовера: у нее другая решетка радиатора, бамперы и колеса. Салон, скорее всего, оставят без изменений, как и техническую начинку — она буде такой же, как у пятиместной Creta для индийского рынка.

© motorbeam.com / Прототип семиместной Hyundai Creta. Его габариты пока не раскрыты

Журналисты обратили внимание на то, что компания Hyundai недавно зарегистрировала в Индии название Alcazar, и прочат его семиместному исполнению Creta. Действительно ли автопроизводитель намерен дать модели собственное имя, выяснится уже скоро: премьера кроссовера состоится до конца 2021 года.

Пока неизвестно, появится ли трехрядная Creta за пределами Индии, например, в России. Ранее в российском представительстве бренда подтвердили, что Creta для нашего рынка сменит поколение в течение 2021 года, ее производство организуют на заводе в Санкт-Петербурге.