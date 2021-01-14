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Чем может разочаровать российских автомобилистов новый Renault Duster 

Car.ru 5 часов назад
Чем новый Renault Duster может разочаровать россиян
Фото: Car.ru
В этом году на российский рынок должен выйти обновлённый кроссовер Renault Duster. Эксперты рассказали, чем ожидаемая новинка может разочаровать отечественных автомобилистов.
В первую очередь, вероятно, не всем придётся по вкусу твёрдый пластик, использованный для изготовления передней панели нового Renault Duster. Однако если бы использовали более качественный, а соответственно, дорогой материал, то это отразилось бы на стоимости кроссовера.
Ещё одним недостатком в салоне грядущей новинки эксперты называют выпирающие саморезы, а аналогичная проблема наблюдается у модели Arkana из линейки того же французского производителя.
Позаимствована у последнего авто и мультимедиа для Renault Duster. Она тоже может разочаровать российских автомобилистов, потому как в Arkana с данной системой наблюдались проблемы и если их не решили, то владельцы новинки получат «головную боль».
Что касается плюсов нового кросса, то это новая платформа и подключаемый полный привод, а вот 113-сильный 1,3-литровый турбомотор эксперты считают слабоватым и он тоже может стать разочарованием. Тем не менее, плюсов у нового Renault Duster тоже достаточно, а потому, несмотря на все недостатки, он вполне сможет стать популярным и востребованным у россиян.
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Бортжурнал , Кроссовер , Renault Duster , Renault
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