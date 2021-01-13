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Какой автомобиль выгоднее купить — новый или подержанный 

Car.ru 2 часа назад
Какой автомобиль выгоднее купить: новый или подержанный
Фото: Car.ru
Практически каждый человек, планирующий покупкуавтомобиля, изначально становится перед выбором — приобретать автос пробегом или новое. Автоэксперты рассказали, какой из двухвариантов более выгодный.
Для начала человек должен точно знать, какой у него бюджет дляпокупки авто и уже от этих цифр он может отталкиваться. Еслисредств достаточно, то, несомненно, выгоднее будет приобрести новуюмашину у дилера. В этом случае автомобилист получает определённыегарантии, плюс, новой машине с большей вероятностью дольше непотребуется ремонт. То есть, таким образом можно избежать лишнихрасходов.
Преимуществом покупки новой модели также можно назвать широкийвыбор цветов кузова и доступных комплектаций, хотя и на вторичномранке тоже довольно большой ассортимент. В то же время, тут минусомможет оказаться дорогостоящий ремонт и в этом случае его не покроетгарантия, как при приобретении нового.
Другие эксперты говорят, что покупка подержанной машины иногдаоказывается выгоднее. Во-первых, покупатель может найти достойныйвариант по сравнительно невысокой цене, во-вторых, на «вторичке»предлагают, как машины, выпускавшиеся лимитированными партиями, таки вообще снятые с конвейера.
При этом приобретение подержанной машины не всегда безопасно, поскольку она, например, может быть со скрытыми неисправностями, числится в угоне или находится в залоге, но сейчас это всё вобщем-то не столь сложно проверить на специализированныхсервисах.
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Бортжурнал
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