Какой автомобиль выгоднее купить — новый или подержанный 

Практически каждый человек, планирующий покупкуавтомобиля, изначально становится перед выбором — приобретать автос пробегом или новое. Автоэксперты рассказали, какой из двухвариантов более выгодный.

Для начала человек должен точно знать, какой у него бюджет дляпокупки авто и уже от этих цифр он может отталкиваться. Еслисредств достаточно, то, несомненно, выгоднее будет приобрести новуюмашину у дилера. В этом случае автомобилист получает определённыегарантии, плюс, новой машине с большей вероятностью дольше непотребуется ремонт. То есть, таким образом можно избежать лишнихрасходов.

Преимуществом покупки новой модели также можно назвать широкийвыбор цветов кузова и доступных комплектаций, хотя и на вторичномранке тоже довольно большой ассортимент. В то же время, тут минусомможет оказаться дорогостоящий ремонт и в этом случае его не покроетгарантия, как при приобретении нового.

Другие эксперты говорят, что покупка подержанной машины иногдаоказывается выгоднее. Во-первых, покупатель может найти достойныйвариант по сравнительно невысокой цене, во-вторых, на «вторичке»предлагают, как машины, выпускавшиеся лимитированными партиями, таки вообще снятые с конвейера.

При этом приобретение подержанной машины не всегда безопасно, поскольку она, например, может быть со скрытыми неисправностями, числится в угоне или находится в залоге, но сейчас это всё вобщем-то не столь сложно проверить на специализированныхсервисах.