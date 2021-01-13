В Сети объяснили отсутствие новых моторов у LADA Niva Travel 

Через время LADA Niva Travel появится в продаже и еесмогут оценить на рынке. О машине известно почти все, ноавтолюбителей беспокоит отсутствие в ней новыхдвигателей.
LADA Niva образца 2010 года работала при помощи мотора от маркиChevrolet, но в один момент представители компании приняли решениепоместить под капот отечественного внедорожника двигатель отизвестной немецкой модификации Opel Astra, емкостью 1,8 литра имощностью 122 лошадиные силы. Первоначально данный прибор невызывал претензий: автомобиль показывал хорошую скорость, маловибрировал и имел неплохую тяговитость.
Через время двигатель начал сдавать и плохо взаимодействовал скоробкой передач от «АвтоВАЗа»: та не могла выдерживать увеличениекрутящего момента и мощности. Не помогло даже внедрение КП Aisin оттого же Opel. Инженеры марки попытались доработать внедорожник, ноиз-за этого стоимость авто в 2010 году стала больше до 400 тысячрублей, а ныне данная цифра достигала бы 1,1 миллиона рублей. ТакаяNiva производилась незначительными партиями и вскоре пересталасходить с конвейера. На основе вышеуказанных данных экспертысделали вывод, что ныне из-за нового двигателя LADA Niva Travelпоставлялась бы на рынок не меньше, чем за 1,5 миллиона рублей, апоэтому вряд ли окупилась компанией.