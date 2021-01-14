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Kyodo: Subaru сократит выпуск машин из-за нехватки полупроводников 

ТАСС 1 час назад
Subaru сократит выпуск машин
Фото: ТАСС
Японская автомобилестроительная корпорация Subaru приняла решение из-за нехватки полупроводников сократить производство на одном из своих заводов внутри страны, а также на предприятии в американском штате Индиана. Эта мера будет действовать по меньшей мере до конца января, сообщило в четверг информационное агентство Kyodo.
Ранее из-за глобальной нехватки полупроводников крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor начала сокращать выпуск продукции на своем заводе в Техасе, Honda Motor и Nissan Motor урезают выпуск машин на предприятиях соответственно в японских префектурах Миэ и Канагава.
Honda Motor также изучает вопрос о сокращении производства на своих заводах в Канаде, Китае и США.
Нехватка полупроводников, по данным телеканала NHK, связана с резко возросшим спросом на эту продукцию в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения. В условиях пандемии и расширения работы по удаленным схемам увеличилось и производство персональных компьютеров и игровых приставок, для которого также требуются дополнительные объемы полупроводников.
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Бортжурнал , Автоновости , Nissan , Subaru , Toyota , Honda , Toyota Motors
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