Subaru сократит выпуск машин

Японская автомобилестроительная корпорация Subaru приняла решение из-за нехватки полупроводников сократить производство на одном из своих заводов внутри страны, а также на предприятии в американском штате Индиана. Эта мера будет действовать по меньшей мере до конца января, сообщило в четверг информационное агентство Kyodo.
Ранее из-за глобальной нехватки полупроводников крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor начала сокращать выпуск продукции на своем заводе в Техасе, Honda Motor и Nissan Motor урезают выпуск машин на предприятиях соответственно в японских префектурах Миэ и Канагава.
Honda Motor также изучает вопрос о сокращении производства на своих заводах в Канаде, Китае и США.
Нехватка полупроводников, по данным телеканала NHK, связана с резко возросшим спросом на эту продукцию в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения. В условиях пандемии и расширения работы по удаленным схемам увеличилось и производство персональных компьютеров и игровых приставок, для которого также требуются дополнительные объемы полупроводников.