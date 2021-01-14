Subaru сократит выпуск машин

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Японская автомобилестроительная корпорация Subaru приняла решение из-за нехватки полупроводников сократить производство на одном из своих заводов внутри страны, а также на предприятии в американском штате Индиана. Эта мера будет действовать по меньшей мере до конца января, сообщило в четверг информационное агентство Kyodo

Ранее из-за глобальной нехватки полупроводников крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor начала сокращать выпуск продукции на своем заводе в Техасе, Honda Motor и Nissan Motor урезают выпуск машин на предприятиях соответственно в японских префектурах Миэ и Канагава.

Honda Motor также изучает вопрос о сокращении производства на своих заводах в Канаде, Китае и США.