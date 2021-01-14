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Subaru готовит Outback к суровому бездорожью 

Motor.ru и ещё 1 8 часов назад
Subaru готовит Outback к суровому бездорожью
Фото: © Motor1
Компания Subaru начала дорожные испытания новой версии Outback — Wilderness Edition, которая может появится в продаже в Европе до конца нынешнего года. Слегка закамуфлированный универсал с увеличенным дорожным просветом попал в объективы фотошпионов Motor1.
Прототип на снимках отличается заметно более внушительным клиренсом, чем стандартный Outback, на котором он достигает 221 миллиметра в версии для США. Вероятно, чтобы подготовить модель к суровому бездорожью, ее не только «приподняли», но и перенастроили подвеску. Черные колесные диски, уменьшенные в диаметре, «обули» в крупные вседорожные покрышки.
Под легким камуфляжем скрыт передний бампер с перемещенными ближе к центру круглыми противотуманками, измененная решетка радиатора, пороги и задний бампер. Вероятно, некоторые отличительные черты получит и салон новинки — к примеру, шильдики и особый декор, подчеркивающий внедорожный характер.
© Motor1 / Subaru Outback Wilderness Edition
Характеристики новинки пока не раскрыты, однако маловероятно, что Wilderness Edition получит более производительный мотор. Subaru Outback шестого поколения предлагается с 2,4-литровым наддувным агрегатом, развивающим 264 лошадиные силы и 376 Нм крутящего момента. В качестве альтернативы предлагается 184-сильный (240 Нм) «атмосферник» 2.5 с непосредственным впрыском. Оба мотора сочетаются с полным приводом и вариатором.
В России на сегодняшний день продают рестайлинговый Subaru Outback предыдущего поколения. Он предлагается с 2,5-литровой «четверкой» мощностью 175 сил (235 Нм) либо с 3,6-литровым двигателем с шестью цилиндрами, развивающим 260 сил и 350 Нм момента. Стоимость Outback варьируется с 3 019 000 до 4 069 900 рублей.
В конце ноября до России добрался Subaru Forester с приставкой Sport. Российская версия не получила турбированный мотор и отличается от стандартного «Форестера» только оснащением и декором.
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Бортжурнал , Subaru , Subaru Outback , Subaru Forester
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