Subaru готовит Outback к суровому бездорожью 

Компания Subaru начала дорожные испытания новой версии Outback — Wilderness Edition, которая может появится в продаже в Европе до конца нынешнего года. Слегка закамуфлированный универсал с увеличенным дорожным просветом попал в объективы фотошпионов Motor1.

Прототип на снимках отличается заметно более внушительным клиренсом, чем стандартный Outback , на котором он достигает 221 миллиметра в версии для США. Вероятно, чтобы подготовить модель к суровому бездорожью, ее не только «приподняли», но и перенастроили подвеску. Черные колесные диски, уменьшенные в диаметре, «обули» в крупные вседорожные покрышки.

Под легким камуфляжем скрыт передний бампер с перемещенными ближе к центру круглыми противотуманками, измененная решетка радиатора, пороги и задний бампер. Вероятно, некоторые отличительные черты получит и салон новинки — к примеру, шильдики и особый декор, подчеркивающий внедорожный характер.

Характеристики новинки пока не раскрыты, однако маловероятно, что Wilderness Edition получит более производительный мотор. Subaru Outback шестого поколения предлагается с 2,4-литровым наддувным агрегатом, развивающим 264 лошадиные силы и 376 Нм крутящего момента. В качестве альтернативы предлагается 184-сильный (240 Нм) «атмосферник» 2.5 с непосредственным впрыском. Оба мотора сочетаются с полным приводом и вариатором.

В России на сегодняшний день продают рестайлинговый Subaru Outback предыдущего поколения. Он предлагается с 2,5-литровой «четверкой» мощностью 175 сил (235 Нм) либо с 3,6-литровым двигателем с шестью цилиндрами, развивающим 260 сил и 350 Нм момента. Стоимость Outback варьируется с 3 019 000 до 4 069 900 рублей.