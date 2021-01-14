Мифы и правда о езде по зимнему бездорожью

Сегодня будет не про зимнюю езду в целом, а про зимнее бездорожье. Но это не значит, что советы пригодятся только рыбакам и охотникам, которые ездят по полям и лесам. С «диким» рыхлым снегом можно столкнуться на неочищенной парковке, в деревне, на обочине, на подъездах к гаражу, даче, собственному дому после снегопада. Короче говоря, пригодится.

Грязевая резина отдыхает

Первое правило зимнего бездорожья — если можно не ехать, то ехать не нужно. Машина не предназначена для езды по снегу. Для этого есть снегоходы, лыжи, в крайнем случае болотоходы с огромными колесами сверхнизкого давления. Так что лучше лишний раз не испытывать судьбу, даже если у вас внедорожник.

Второе правило — у вас должна быть зимняя резина. Желательно шипованная. Очень распространен миф, что грязевая резина зимой не хуже зимней, ведь протектор-то глубокий, «злой». Но нет — грязевая или всесезонная не подойдет.

Грязевая резина, несмотря на глубокий протектор, даже хуже всесезонки, потому что у неё нет мелких ламелей, которые цепляются за лёд и отводят воду. А вода, напомню, образуется при пробуксовке колес, и тут же замерзает, запирая колёса в ледяных ямках.

Грязевые шины разрабатываются для того, чтобы пробивать вязкую и жидкую грязь и цепляться за твердый грунт. Рыхлый снег — это совсем другое.

Травление колес не поможет

Ещё один миф связан с давлением. Владельцы внедорожников знают, что в грязи и песке часто бывает полезным снизить давление в шинах, чтобы выбраться из ямы. Чем больше поверхность шины, тем меньше давление, плюс полуспущенная шина легче накатывается на препятствие. Да и вообще зимой многие владельцы советуют делать давление в колесах поменьше.

Но снег, особенно рыхлый — это не грязь. Он рыхлый, мягкий и проваливается.

Стравливая давление, вы в любом случае не получите болотоход или лыжи — машина все равно провалится. Зимой лучше, наоборот, делать давление побольше, чтобы шинам было проще прокопать снег и достать до твердого промерзшего грунта или асфальта. И вообще, зимой лучше ставить шины поуже, чтобы давление на поверхность было больше. Так и у шипов зацеп будет лучше.

Накатать колею

Еще одно правило связано с ездой по снежной целине. Есть два способа ехать по ней. Первый — хорошенько разогнаться и проскочить сложный участок с глубоким снегом по инерции. Хорошо работает на переметенных или засыпанных участках дороги.

Вопрос только в том, а хватит ли инерции? Если нет, то засядешь всерьез и надолго. К тому же под снегом иногда может быть скрыто что-то неприятное: камень, пень, столбик, бетонный блок.

Второй способ медленнее, но надежнее. Медленно, но верно, пробивать себе колею короткими проездами вперед-назад. При этом желательно постоянно быстро крутить рулем на четверть оборота вправо-влево — даже на поворотах, — чтобы пробивать колею чуть шире ширины колес. Так задним колесам было проще ехать — у них колея, как правило, уже.

Поворотов, особенно резких, лучше избегать, потому что тогда колеса будет делать не две колеи, а четыре, так как передние и задние колеса будут ехать по окружностям с разными радиусами. Соответственно копать четыре колеи в два раза сложнее, чем две, и риск застрять и никуда не уехать выше. Если нужно повернуть, то делать это нужно сильно заранее, крутя рулем вправо-влево, чтобы траектория была максимально плавной.

Ваша цель — как раз накатать себе колею, то есть утрамбовать снег. По утрамбованному снегу можно разогнаться и пробить колею ещё немного. И так много раз. Назад-вперед-назад-вперед. Шансы проехать целину таким способом гораздо выше, чем с разгону по инерции.