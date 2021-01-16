Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶

Авторынок России вышел на четвертое место в Европе 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
Авторынок России вышел на четвертое место в Европе
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Российский автомобильный рынок по результатам 2020 года занял четвертое место среди авторынков Европы по количеству проданных машин.
Продажи легковых автомобилей в России за минувший год оцениваются примерно в 1,5 миллиона единиц (без учета LCV — малотоннажных грузовых автомобилей).
Лидерские позиции в Европе сохранил авторынок Германии (2 917 758 машин, что на 19,1 процента меньше показателя 2019 года). Второе место заняла Франция (1 650 131, -25,5 процента). Замыкает тройку лидеров Великобритания (1 631 064, -29,4 процента).
На пятом месте оказалась Италия (1 379 319, 28,1 процента). В Испании за минувший год было продано 851 211 машин (32,3 процента), сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Ранее Росстат оценил изменение цен на автомобили на российском рынке в 2020 году.
Видео дня. Водителей планируют лишать прав за 3 грубых нарушения в году
Вечерняя Москва: последние новости
Автоэксперт рассказал, как выбрать незамерзающую жидкость для автомобиля Автоэксперт рассказал, как выбрать незамерзающую жидкость для автомобиля Росстат оценил изменение цен на автомобили в 2020 году Росстат оценил изменение цен на автомобили в 2020 году Более 2,2 тысячи автомобилей без номеров эвакуировали в Москве в 2020 году Более 2,2 тысячи автомобилей без номеров эвакуировали в Москве в 2020 году
Бортжурнал , Росстат
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
00:22
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение