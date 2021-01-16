Авторынок России вышел на четвертое место в Европе 

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Российский автомобильный рынок по результатам 2020 года занял четвертое место среди авторынков Европы по количеству проданных машин.

Продажи легковых автомобилей в России за минувший год оцениваются примерно в 1,5 миллиона единиц (без учета LCV — малотоннажных грузовых автомобилей).

Лидерские позиции в Европе сохранил авторынок Германии (2 917 758 машин, что на 19,1 процента меньше показателя 2019 года). Второе место заняла Франция (1 650 131, -25,5 процента). Замыкает тройку лидеров Великобритания (1 631 064, -29,4 процента).

На пятом месте оказалась Италия (1 379 319, 28,1 процента). В Испании за минувший год было продано 851 211 машин (32,3 процента), сообщает аналитическое агентство « АВТОСТАТ ».