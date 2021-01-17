Названы 5 авто, которые больше всего боятся покупать 

На вторичном рынке некоторые автомобили довольнонепросто продать. Например, это касается не очень известныхбрендов, которые не востребованы даже в развитыхгосударствах.

Одним из таких автомобилей является Citroen C6. Это французскаямашина E-Class, которая поставлялась на рынок с несколькимимоторами: одним бензиновым и тремя дизельными. Всего вышло два поколения таких моделей, причем вторая генерация впечатляетневероятно стильными светодиодными фарами спереди.

Попал в число самых непопулярных на «вторичке» и Renault VelSatis, который позиционируется как бизнес-хэтч. Производствоавтомобиля продолжалось только восемь лет, а потом прекратилось.