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Названы 5 авто, которые больше всего боятся покупать 

Car.ru и ещё 3 5 часов назад
Названы 5 авто, которые больше всего боятся покупать
Фото: car.ru
На вторичном рынке некоторые автомобили довольнонепросто продать. Например, это касается не очень известныхбрендов, которые не востребованы даже в развитыхгосударствах.
Одним из таких автомобилей является Citroen C6. Это французскаямашина E-Class, которая поставлялась на рынок с несколькимимоторами: одним бензиновым и тремя дизельными. Всего вышло два поколения таких моделей, причем вторая генерация впечатляетневероятно стильными светодиодными фарами спереди.
Попал в число самых непопулярных на «вторичке» и Renault VelSatis, который позиционируется как бизнес-хэтч. Производствоавтомобиля продолжалось только восемь лет, а потом прекратилось.
Именно Vel Satis стал первой моделью Renault с адаптивнымкруиз-контролем. Также нужно назвать Mazda CX-9: японскийкроссовер, производимый с 2007 года. Это первая модификация фирмы в сегменте полноразмерных SUV. Разработана она на архитектуре Ford CD3 и выпускалась вначале с мотором от той же компании DV6 емкостью 3,5 литра. Не стали востребованными у потребителей на вторичном рынке Saab 9-3 и Subaru Tribeca.
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Бортжурнал , Кроссовер , Mazda CX-9 , Subaru , Citroen , Subaru Tribeca , Mazda , Citroen C6 , Renault , Saab , Ford
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