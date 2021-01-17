Названы 5 авто, которые больше всего боятся покупать 

На вторичном рынке некоторые автомобили довольнонепросто продать. Например, это касается не очень известныхбрендов, которые не востребованы даже в развитыхгосударствах.
Одним из таких автомобилей является Citroen C6. Это французскаямашина E-Class, которая поставлялась на рынок с несколькимимоторами: одним бензиновым и тремя дизельными. Всего вышло два поколения таких моделей, причем вторая генерация впечатляетневероятно стильными светодиодными фарами спереди.
Попал в число самых непопулярных на «вторичке» и Renault VelSatis, который позиционируется как бизнес-хэтч. Производствоавтомобиля продолжалось только восемь лет, а потом прекратилось.
Именно Vel Satis стал первой моделью Renault с адаптивнымкруиз-контролем. Также нужно назвать Mazda CX-9: японскийкроссовер, производимый с 2007 года. Это первая модификация фирмы в сегменте полноразмерных SUV. Разработана она на архитектуре Ford CD3 и выпускалась вначале с мотором от той же компании DV6 емкостью 3,5 литра. Не стали востребованными у потребителей на вторичном рынке Saab 9-3 и Subaru Tribeca.