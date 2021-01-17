Названы самые быстрые серийные мотоциклы в мире 

Формально самым скоростным мотоциклом в мире считается Spirit of America. Этот трехколесный аппарат с реактивным двигателем от истребителя F-86 Sabre в 1964 году разогнался до 846,96 км/ч. В те годы Международная автомобильная федерация признавала рекорды скорости только для четырехколесных транспортных средств, поэтому гонщик Крейг Бредлав добился регистрации своего достижения в классе мотоциклов. Но такие рекорды ставятся только на специальных трассах.

Портал Bigrating составил рейтинг самых быстрых современных мотоциклов. Почти все из них можно увидеть на дорогах общего пользования, а большая часть выпускается серийно.

На десятом месте расположился BMW K1300S. Двигатель мощностью 175 л.с. разгоняет этот «суперспорт» до 285 км/ч. Места с девятого по седьмого делят Aprilia RSV4 RF, MV Agusta F4 RP и Kawasaki ZZR 1400 (ZX 14R). При этом эксперты считают, что Aprilia RSV4 RF на практике может подняться в рейтинге выше — в благоприятных условиях опытные гонщики разгоняют этот мотоцикл свыше 300 км/ч.

Ducati Panigale R занимает шестое место с максимальной скоростью в 300 км/ч. На пятом — Suzuki Hayabusa. Флагманская модель Suzuki разгоняется до 312 км/ч. Honda CBR 1100XX Super Blackbird в некоторых модификациях может быть еще быстрее. Максимальная скорость этого мотоцикла достигает 320 км/ч.

Kawasaki Nigia H2R в 2016 году удалось разогнать на треке до 400 км/ч. У гонщика Кенана Софуоглу на это ушло 26 с. При этом мотоцикл остается серийной моделью. MTT Turbine Superbike Y2K способен обогнать даже японскую модель — на нем удалось достичь скорости в 402 км/ч. В отличие от остальных мотоциклов в рейтинге, он оснащен газотурбинным двигателем. Он выпускается по индивидуальному заказу и попал в книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой мотоцикл в мире.