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Названы самые быстрые серийные мотоциклы в мире 

Профиль 8 часов назад
Названы самые быстрые серийные мотоциклы в мире
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Формально самым скоростным мотоциклом в мире считается Spirit of America. Этот трехколесный аппарат с реактивным двигателем от истребителя F-86 Sabre в 1964 году разогнался до 846,96 км/ч. В те годы Международная автомобильная федерация признавала рекорды скорости только для четырехколесных транспортных средств, поэтому гонщик Крейг Бредлав добился регистрации своего достижения в классе мотоциклов. Но такие рекорды ставятся только на специальных трассах.
Портал Bigrating составил рейтинг самых быстрых современных мотоциклов. Почти все из них можно увидеть на дорогах общего пользования, а большая часть выпускается серийно.
На десятом месте расположился BMW K1300S. Двигатель мощностью 175 л.с. разгоняет этот «суперспорт» до 285 км/ч. Места с девятого по седьмого делят Aprilia RSV4 RF, MV Agusta F4 RP и Kawasaki ZZR 1400 (ZX 14R). При этом эксперты считают, что Aprilia RSV4 RF на практике может подняться в рейтинге выше — в благоприятных условиях опытные гонщики разгоняют этот мотоцикл свыше 300 км/ч.
Ducati Panigale R занимает шестое место с максимальной скоростью в 300 км/ч. На пятом — Suzuki Hayabusa. Флагманская модель Suzuki разгоняется до 312 км/ч. Honda CBR 1100XX Super Blackbird в некоторых модификациях может быть еще быстрее. Максимальная скорость этого мотоцикла достигает 320 км/ч.
Kawasaki Nigia H2R в 2016 году удалось разогнать на треке до 400 км/ч. У гонщика Кенана Софуоглу на это ушло 26 с. При этом мотоцикл остается серийной моделью. MTT Turbine Superbike Y2K способен обогнать даже японскую модель — на нем удалось достичь скорости в 402 км/ч. В отличие от остальных мотоциклов в рейтинге, он оснащен газотурбинным двигателем. Он выпускается по индивидуальному заказу и попал в книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой мотоцикл в мире.
Возглавляющий рейтинг Dodge Tomahawk оснащен десятицилиндровым двигателем мощностью 500 л.с. Его выпустили ограниченной партией в 2003 году. Изначально заявлялось, что мотоцикл способен разогнаться до 680 км/ч, но потом оценку максимальной скорости снизили до 480 км/ч. Некоторые эксперты высказывали сомнения, что такая скорость в принципе достижима. Они указывали при этом на плохую аэродинамику мотоцикла.
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Бортжурнал , BMW , Suzuki , Dodge , Honda
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