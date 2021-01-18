Самая компактная Skoda сменит поколение в 2021 году

Очевидец из Чехии снял на видео новую Skoda Fabia. Прототип малолитражки четвёртого поколения обернули в хитрый камуфляж в цвет кузова, но некоторые важные детали маскировка не скрывает. Ожидается, что Fabia окажется крупнее соплатформенных хэтчбеков Volkswagen Polo и Audi A1, но технически модели концерна будут похожи.

Skoda Fabia ждут серьёзные перемены: малолитражка станет выглядеть молодёжнее и агрессивнее, получит двухсоставные светодиодные фонари и суженные фары. Габаритные размеры увеличатся: модель станет и длиннее, и шире.

Новая Skoda Fabia, неофициальный рендер autoweek.nl

Чешские журналисты не сомневаются, что новая Skoda Fabia перейдёт на более современную платформу MQB-A0. Под капотом ожидаются 1,0-литровые бензиновые «турботройки» от Audi A1 Sportback, а также их атмосферные и битопливные варианты. Электрификация малолитражки до сих пор не подтверждена, а вот полный отказ от дизеля — дело решённое.

Интерьер «четвёртой» Fabia будет скроен по лекалам хэтчбека Scala — по центру передней панели появится широкоформатный планшет мультимедиасистемы диагональю до 9,2 дюйма, возможен переход на виртуальные приборы.

Босс Skoda подтвердил, что новая Fabia выйдет на рынок в 2021 году, но точная дата премьеры держится в секрете. Судя по количеству прототипов модели на чешских дорогах, дебют малолитражки в кузове хэтчбек состоится до конца первого полугодия. В следующем году гамму дополнит универсал Fabia Combi. Возобновлять продажи Fabia в России Skoda не планирует.