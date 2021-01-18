Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Обновлённый купе-кроссовер BMW X4 2022 года заметили во время испытаний 

Car.ru 4 часа назад
Обновлённый BMW X4 2022 года заметили во время испытаний
Фото: Car.ru
Немецкая автомобилестроительная компания BMW готовит к дебюту обновлённый купе-кроссовер X4 2022 модельного года. Недавно выведенную на испытания грядущую новинку удалось запечатлеть на камеры фотошпионам.
На снимках обновлённый BMW X4 запечатлён с минимумом камуфляжа, скрывающим переднюю и заднюю части. Это указывает, что изменения в середине цикла коснутся именно этих областей, а чего-то более кардинального пока ожидать не стоит. Хотя не исключено, что купе-кроссовер получит также обновлённый внутренний облик, вернее, разработчики могут внедрить новейшие технологии в оснащение.
Актуальная на сегодняшний день версия BMW X4 фактически является «продолжением» модели X3 с той же трансмиссией, но с купеобразным кузовом. Владельцы получают авто с уникальным оформлением, неплохими внедорожными возможностями, а теряют лишь небольшой объём места для хранения вещей.
Car.ru
Что касается моторной гаммы обновлённого купе-кроссовера BMW X4, то она, скорее всего, останется прежней. То есть, пережившее фейслифт авто будет доступно с несколькими вариантами силовых агрегатов, в том числе, с рядным четырёхцилиндровым двигателем объёмом 2 литра и 3-литровым турбонаддувным шестицилиндровым мотором.
Видео дня. Российским водителям разрешат не возить с собой права
Car.ru: последние новости
Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport Продукция УАЗ будет представлена на рынке США Продукция УАЗ будет представлена на рынке США Предприятие Volkswagen в РФ возобновляет работу после зимнего отпуска Предприятие Volkswagen в РФ возобновляет работу после зимнего отпуска
Комментарии
Бортжурнал , BMW X4 , BMW
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
00:22
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение