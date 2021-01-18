Обновлённый BMW X4 2022 года заметили во время испытаний

Немецкая автомобилестроительная компания BMW готовит к дебюту обновлённый купе-кроссовер X4 2022 модельного года. Недавно выведенную на испытания грядущую новинку удалось запечатлеть на камеры фотошпионам.

На снимках обновлённый BMW X4 запечатлён с минимумом камуфляжа, скрывающим переднюю и заднюю части. Это указывает, что изменения в середине цикла коснутся именно этих областей, а чего-то более кардинального пока ожидать не стоит. Хотя не исключено, что купе-кроссовер получит также обновлённый внутренний облик, вернее, разработчики могут внедрить новейшие технологии в оснащение.

Актуальная на сегодняшний день версия BMW X4 фактически является «продолжением» модели X3 с той же трансмиссией, но с купеобразным кузовом. Владельцы получают авто с уникальным оформлением, неплохими внедорожными возможностями, а теряют лишь небольшой объём места для хранения вещей.

Car.ru

Что касается моторной гаммы обновлённого купе-кроссовера BMW X4, то она, скорее всего, останется прежней. То есть, пережившее фейслифт авто будет доступно с несколькими вариантами силовых агрегатов, в том числе, с рядным четырёхцилиндровым двигателем объёмом 2 литра и 3-литровым турбонаддувным шестицилиндровым мотором.