Эксперт дал пять неочевидных советов мотоциклистам 

Мотоцикл в качестве средства передвижения чаще всего выбирают энергичные люди, которые любят скорость и приключения. Поэтому для них особенно актуально, чтобы все нужные вещи были под рукой, а в случае непредвиденных обстоятельств, они легко могли решить проблему и отправиться дальше. Эксперт раскрыл изданию Ride Apart пять неочевидных лайфхаков, которые помогут в дороге.

Во многих магазинах или на заправках можно получить одноразовые перчатки. Их можно использовать в качестве подкладки или дождевика для обычных тканевых перчаток, которые носят мотоциклисты. По словам специалиста, такой метод удобнее, чем использование кожаных перчаток, так как одноразовую «подкладку» можно всегда выбросить и поменять на новую, если руки сильно вспотеют или если она порвется. Кроме того, такая конструкция сохраняет тепло, что особенно важно в холодную или ветреную погоду.

Целлофановые пакеты можно использовать, чтобы было удобнее надевать водонепроницаемое снаряжение — их нужно надеть на ноги, а затем натянуть штаны. По словам специалиста, это упростит процесс. Также некоторые заматывают в них ступни и надевают пакеты поверх носков, чтобы тепло и сухость в ботинках сохранялись.

Некоторые опытные байкеры кладут под куртку газеты, чтобы ветер меньше продувал. В экстренной ситуации, например, когда не будет рядом магазинов, можно использовать мусорный мешок в качестве такого жилета или ветровки. Достаточно проделать дырки для головы и рук — тогда получится сделать импровизированную защиту. Кроме того, такой мешок можно попросить бесплатно на заправке, если уговорить работника.

Эксперт рекомендует всегда иметь с собой стяжки, они продаются в хозтоварах или магазинах бытовой техники и электроники. Они занимают гораздо меньше места, чем изолента, но они не менее крепкие. Ими всегда можно закрепить багаж.

Также специалист советует не стесняться надевать подтяжки на штаны или даже джинсы. Помимо того, что с ними будет комфортнее ехать, благодаря ним можно сохранить здоровье. В случае аварии кожа на бедрах не окажется обнаженной.