Появились подробности о первом электрокаре Rolls-Royce 

В мюнхенском научно-исследовательском центре BMW провели испытания прототипа электрокара Rolls-Royce, построенного на базе Phantom. По их результатам британская марка решила, что ее первый «зеленый» автомобиль под названием Silent Shadow («Бесшумная тень») все же получит собственную платформу, сообщает Autocar.

Тестовый Phantom, собранный инженерами материнской BMW, пока продолжат использовать для испытаний трансмиссии. По предварительным данным, значительная часть узлов и агрегатов достанутся Silent Shadow от кроссовера BMW iX и седана i7, однако электрокар Rolls-Royce получит собственную архитектуру с алюминиевой пространственной рамой.

Оси и электродвигатели производства BMW Silent Shadow разделит с i7. То же касается и аккумуляторов, в которых используются элементы, разработанные Samsung SDI. Также оба электрокара могут использовать батареи от китайской CATL.

Характеристики Silent Shadow пока засекречены. По некоторым данным, Rolls-Royce работает над двумя версиями электрокара: с задним и полным приводом. Емкость аккумулятора новинки составит более 100 киловатт-часов, что позволит автомобилю проезжать не менее 500 километров без подзарядки, несмотря на снаряженную массу порядка трех тонн.

Сборку Silent Shadow, вероятно, наладят на предприятии Rolls-Royce в Гудвуде, где производят седаны Phantom и Ghost, а также внедорожник Cullinan. Последний может стать следующим «зеленым» автомобилем британской марки: в рамках программы электрификации Cullinan подключат к розетке к 2025 году.