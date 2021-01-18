Стоит ли вместо АИ-95 заливать в бак АИ-100?

Наш постоянный читатель приобрел автомобиль Mazda6 с двухлитровым агрегатом Skyaсtiv. Прочитав внимательно техописание, автолюбитель сделал вывод, что для такой степени сжатия (14,1), вероятно, требуется бензин АИ-100, а не АИ-95, как рекомендует производитель.

Мы пообщались с представителями японского автобренда Mazda в России на эту тему. Сотрудники компании в один голос заявили, что производитель всегда дает четкие указания по качеству топлива для использования в той или иной своей модели.

Поэтому, если в техописании написано, что нужно заливать АИ-95, значит так и должно быть. В противном случае, вы довольно быстро распрощаетесь со штатным катализатором. А там не за горами и поломки в силовом агрегате.

В компании Mazda также рассказали, что очень строго запрещают использовать различные присадки для топлива. Особенно те, которые призваны повысить октановое число.