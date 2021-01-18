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Можно ли водить машину с гипсом? 

Car.ru 3 часа назад
Можно ли водить машину с гипсом?
Фото: Car.ru
Как известно, в ФЗ "О безопасности транспортныхсредств", имеется ст. 23, в которую внесен большой списокпротивопоказаний по части управления ТС. Т.е., имея определенныепроблемы со здоровьем, садиться за руль запрещается.
При том, в данном законе и других документах касательнобезопасности на дороге, нет указаний, отказываться от управленияТС, в случае, когда рука или нога водителя находится в гипсе.
Другой немаловажный момент — насколько самому водителю комфортноуправлять автомобилем, имея повреждения ноги или руки. Ведь гипскак минимум сковывает амплитуду движений. Поэтому каждый водительдолжен сам для себя решить — будет ли он садится за руль в гипсеили нет.
Что до штрафов, то даже если вас остановит инспектор, кроме какпровести с вами беседу о рисках управления машиной, когда водительимеет конечность в гипсе. Ни о каких штрафах речи быть неможет.
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Бортжурнал
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