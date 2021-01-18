Можно ли водить машину с гипсом? 

Как известно, в ФЗ "О безопасности транспортныхсредств", имеется ст. 23, в которую внесен большой списокпротивопоказаний по части управления ТС. Т.е., имея определенныепроблемы со здоровьем, садиться за руль запрещается.

При том, в данном законе и других документах касательнобезопасности на дороге, нет указаний, отказываться от управленияТС, в случае, когда рука или нога водителя находится в гипсе.

Другой немаловажный момент — насколько самому водителю комфортноуправлять автомобилем, имея повреждения ноги или руки. Ведь гипскак минимум сковывает амплитуду движений. Поэтому каждый водительдолжен сам для себя решить — будет ли он садится за руль в гипсеили нет.

Что до штрафов, то даже если вас остановит инспектор, кроме какпровести с вами беседу о рисках управления машиной, когда водительимеет конечность в гипсе. Ни о каких штрафах речи быть неможет.