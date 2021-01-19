Porsche готовит новую версию Taycan 

Porsche опубликовала тизер, анонсирующий скорое «прибавление в семье» Taycan. Новинкой, которую приготовила немецкая марка, может стать самая дешевая версия электрокара, до сих пор доступная только в Китае. Она станет уже четвертой модификацией Taycan наряду с 4S, Turbo и Turbo S.

Судя по изображению, на котором модель видна на переднем плане слева, речь идет о новой версии седана. При этом в нынешнем году Porsche планирует также показать Taycan в кузове универсал с приставкой Cross Turismo, премьеру которого пришлось отложить из-за коронавируса и невысокого спроса на стандартный электрокар. Внешность универсала фотошпионы раскрыли еще в ноябре.

Возможно, первой к семейству Taycan все же присоединится базовая модификация седана. Летом прошлого года она появилась на китайском рынке, однако со временем Porsche обещала расширить географию.

Такая версия оснащается одним электромотором, расположенным за задней оси и выдающим до 408 лошадиных сил. Его питает аккумулятор емкостью 79,2 киловатт-часа, который позволяет преодолевать без подзарядки до 414 километров по циклу NEDC.

За доплату можно установить пакет Performance Battery Plus с более крупной батареей и увеличить запас хода электрокара до 489 километров, а отдачу — до 476 сил в режиме overboost. Разгон с места до первой «сотни» занимает у такого Taycan 5,4 секунды, максимальная скорость равна 230 километрам в час.