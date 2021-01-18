УАЗ не выпустит «Русский Прадо»: проект закрыт 

Компания «Соллерс» решила полностью остановить проект поразработке «Патриота-2020», более известной российскимавтомобилистам под названием «Русский Прадо». Как уточняется, решение было принято еще в октябре прошлого года, а всезадействованные в нем сотрудники уже покидают завод. Соответствующие данные опубликовал портал"Drom.ru".

Разработать новинку решили на базе уже собранного кроссаУАЗ-3170, это был закрытый проект компании. На моторном заводе вЗаволжье специально для нового российского внедорожника собралидвигатель, оснащенный турбиной, на 150 и 170 л.с. мощности.

Межосевой дифференциал и коробка передач тоже былиспроектированы заново, но вот заднюю подвеску решили не менять, таккак использовался дизельный мотор от инженеров Ford . Кузов автохотели обновить, оставив только нижнюю часть, а боковые панели икрыши модернизировать.

В 2019 году инженеры успели собрать несколько прототипов, нозатем они перешли работать в Тольятти. Так как финансирование тожеоказалось незначительным, проект развивать запланированными темпамине смогли. «Соллерс» получил на разработку "Патриота-2020"несколько грантов, общей суммой в 650 млн рублей. Как теперь заводбудет возвращать деньги — неизвестно.