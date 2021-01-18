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УАЗ не выпустит «Русский Прадо»: проект закрыт 

Car.ru 2 часа назад
УАЗ не выпустит «Русский Прадо»: проект закрыт
Фото: Car.ru
Компания «Соллерс» решила полностью остановить проект поразработке «Патриота-2020», более известной российскимавтомобилистам под названием «Русский Прадо». Как уточняется, решение было принято еще в октябре прошлого года, а всезадействованные в нем сотрудники уже покидают завод. Соответствующие данные опубликовал портал"Drom.ru".
Разработать новинку решили на базе уже собранного кроссаУАЗ-3170, это был закрытый проект компании. На моторном заводе вЗаволжье специально для нового российского внедорожника собралидвигатель, оснащенный турбиной, на 150 и 170 л.с. мощности.
Межосевой дифференциал и коробка передач тоже былиспроектированы заново, но вот заднюю подвеску решили не менять, таккак использовался дизельный мотор от инженеров Ford. Кузов автохотели обновить, оставив только нижнюю часть, а боковые панели икрыши модернизировать.
В 2019 году инженеры успели собрать несколько прототипов, нозатем они перешли работать в Тольятти. Так как финансирование тожеоказалось незначительным, проект развивать запланированными темпамине смогли. «Соллерс» получил на разработку "Патриота-2020"несколько грантов, общей суммой в 650 млн рублей. Как теперь заводбудет возвращать деньги — неизвестно.
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Бортжурнал , УАЗ , Sollers , Ford
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