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Названа критически низкая температура для автомобиля 

РИА Новости 4 часа назад
«Минус 25° назвали критически низкой температурой для автомобиля
Фото: РИА Новости
Автоэксперт Андрей Ломанов в эфире радиостанции "Радио 1" назвал температуру, ниже которой автомобили выходят из строя.

"Минус 25° — критическая для автомобиля. Ниже — это уже не очень хорошо для электроники, аккумулятора, двигателя", — заявил он.

Ломанов посоветовал не пользоваться автомобилем при такой отрицательной температуре.

"Холодный пуск — это игра с огнем, ничего хорошего из этого не получится", — объяснил эксперт.

Ломанов отметил, что в последние годы в Центральной России и особенно в больших городах автопарк стал значительно современнее, а, следовательно, и проблем при низких температурах стало возникать меньше, например, отпала необходимость уносить аккумуляторы домой.

"Если мы говорим об аккумуляторной батарее, то, если она также исправная и не дышит на ладан, машина, скорее всего, без проблем заведётся", — добавил он.

Также, по мнению Ломанова, в мороз могут возникнуть проблемы с системой подачи топлива. Например, в старых карбюраторных автомобилях. Это не относится к современным автомобилям, так как они оборудованы системой впрыска.
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Бортжурнал , Андрей Ломанов
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