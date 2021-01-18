«Минус 25° назвали критически низкой температурой для автомобиля

Автоэксперт Андрей Ломанов в эфире радиостанции "Радио 1" назвал температуру, ниже которой автомобили выходят из строя.

"Минус 25° — критическая для автомобиля. Ниже — это уже не очень хорошо для электроники, аккумулятора, двигателя", — заявил он.

Ломанов посоветовал не пользоваться автомобилем при такой отрицательной температуре.

"Холодный пуск — это игра с огнем, ничего хорошего из этого не получится", — объяснил эксперт.

Ломанов отметил, что в последние годы в Центральной России и особенно в больших городах автопарк стал значительно современнее, а, следовательно, и проблем при низких температурах стало возникать меньше, например, отпала необходимость уносить аккумуляторы домой.

"Если мы говорим об аккумуляторной батарее, то, если она также исправная и не дышит на ладан, машина, скорее всего, без проблем заведётся", — добавил он.

Также, по мнению Ломанова, в мороз могут возникнуть проблемы с системой подачи топлива. Например, в старых карбюраторных автомобилях. Это не относится к современным автомобилям, так как они оборудованы системой впрыска.