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Почему водителям не нужен QR-код вместо «прав» 

Car.ru и ещё 1 2 часа назад
Почему водителям не нужен QR-код вместо «прав»
Фото: Car.ru
В этом году автомобилистов ждет новое введение -министерство цифрового развития хочет позволить водителям вместоправ показывать специальное удостоверение в приложении. Экспертыназвали эту идею очень перспективной, но не при текущихреалиях.
Так, в будущем в министерстве предложили заменить данные вводительских документах на специальный QR-код. По нему сотрудникидорожной службы будут анализировать необходимые сведения. Нововведение прокомментировал автоэксперт Олег Качанов.
Он считает, что такое нововведение действительно облегчит жизньавтомобилистам, ведь если права были забыты дома, можно заплатитьштраф в 500 рублей. Телефон точно никто не забывает, поэтому большене нужно будет переживать по этому поводу. Каждый работник ГИБДДсейчас получат нужно оборудование, а значит считать сведения онточно сможет.
В то же время аналитики отмечают, что для использования кодапридется идти обязательно в МФЦ, подтверждать легитимность прав, покупать смартфон нужной версии. Многие предпочитают простопредъявить бумажные документы, их несложно возить в бардачке.
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