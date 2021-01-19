Mazda подняла цены на все модели в России 

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Российские дилеры японского автомобильного бренда Mazda подняли ценники на все модели марки.

Цена машин выросли на 30-50 тысяч рублей. Седан Mazda6 в стандартной модификации стоит от 1 665 000 рублей. Компактные кроссоверы CX-30 можно приобрести от 1 620 000 рублей.

Самое сильное подорожание показали вседорожники CX-5. Стоимость модели в базовой комплектации составляет 1 759 000 рублей. Самым дорогим остается флагманский седан CX-9. Стать его обладателем можно, заплатив от 3 018 000 рублей.

Последнее подорожание машин бренда произошло в декабре прошлого года. За прошедшие двенадцать месяцев 2020 года было продано 36,4 тысячи автомобилей марки. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество проданных машин сократилось на 14%.

Дилеры уверены, что рост цен не скажется на востребованности автомобилей, которые выбираются потенциальными покупателями, являющимися преданными поклонниками марки. Следующее подорожание моделей пройдет весной 2021 года.