Volkswagen сообщил подробности об обновленном Teramont для России

Российский офис Volkswagen поделился подробностями о комплектациях и сроках появления обновленного Teramont: новинку предложат в четырех исполнениях, а до дилеров она доберется уже весной.

Кроссовер Volkswagen Teramont (он же Atlas в США), самая крупная модель в линейке немецкого бренда, пережил рестайлинг в начале 2020 года, однако россиянам пришлось ждать обновленный вариант почти год. Новинку предложат с двумя прежними бензиновыми двигателями: R4 TSI объемом 2,0 литра мощностью 220 лошадиных сил и 249-сильным VR6 FSI 3.6. Оба мотора сочетаются с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом 4MOTION.

От дорестайлинговой версии обновленный Teramont отличается модернизированной оптикой, иным дизайном радиаторной решетки и новыми бамперами. Кроме того, для модели стала доступна «спортивная» комплектация R-Line.

© Volkswagen

В России рестайлинговый Teramont будет представлен в четырех комплектациях: Respect, Status, Exclusive и R-Line. Вне зависимости от уровня исполнения, кроссовер оснащен обновленной аудиосистема Composition Media с 8-дюймовым сенсорным экраном и голосовым управлением, трехзонным климат-контролем, обогревом лобового стекла и подогревом передних кресел. Также по умолчанию Teramont укомплектован электроприводом багажной двери, системой бесключевого доступа, функцией управления ближним светом фар, адаптивным круиз-контролем, системой контроля дистанции спереди с функцией автоматического торможения и системой помощи при перестроении.

В комплектации Respect модель предлагается с 18-дюймовыми дисками Titan, светодиодными фарами ближнего и дальнего света с отдельными дневными ходовыми огнями, бамперами в цвет кузова с декоративной отделкой, черными рейлингами на крыше и черной отделкой боковых стекол. Для такого кроссовера заявлены наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и ручным складыванием, передние и задние парковочные датчики, а также камера заднего вида.

В исполнении Status кроссовер дополнительно оснащен креслами с функцией вентиляции, фоновой подсветкой салона, электроподогревом задних боковых сидений, цифровой панелью приборов, наружными зеркалами с электрорегулировками, подогревом и функцией памяти.

Для Teramont Exclusive заявлены 20— дюймовые диски, хромированная отделка боковых стекол, система автоматического управления дальним светом, парковочный автопилот, ассистент движения по полосе и система кругового обзора.

© Volkswagen

Спортивная версия Teramont R-Line отличается другими бамперами, 20-дисками оригинального дизайна, а также черным глянцевым диффузором. В салоне установлен руль с отделкой кожей Nappa, подогревом и логотипом R-Line, а на педалях имеются стальные накладки.

За доплату обновленный Teramont можно будет заказать с панорамной крышей со сдвижным люком, сеткой для крепления груза в багажнике, стояночным отопителем с дистанционным управлением и таймером, а также с раздельными сиденьями второго ряда.

Цены на новинку будут объявлены ближе к запуску. Пока же дореформенный Teramont стоит в России от 3 009 000 до 3 899 000 рублей. За 2020 год в стране продали более 100,1 тысячи новых легковых автомобилей Volkswagen, в том числе 793 экземпляра Teramont.