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Apple запатентовала шесть новых автомобильных функций 

Car.ru 2 часа назад
Apple запатентовала шесть новых автомобильных функций
Фото: Car.ru
Ранее запатентованные технологии Apple могут быть использованы в ее новом электрокаре. Например, этот автомобиль получит стекла, на которые водитель и пассажиры станут выводить голограммы.
Американская корпорация запатентовала несколько опций, которые, вероятно, появятся в ее электромобиле, слухи о строительстве которого ходят уже давно. Так, судя по имеющимся данным, новинку оснастят лобовым стеклом с выводом на него голограмм. Сотрудники Apple отметили, что соответствующие изображения отобразят сведения о самой машине, ее скорости, местоположении и даже музыкальной композиции, которая играет в плеере. Возможно, электрокар получит сенсорный интерфейс, «спрятанный» внутри машины.
Car.ru
Те, кого укачивает в транспорте, оценят технологию, решающую данную проблему. Также называется механизм виртуальной реальности с подключением к нему смартфона для стабилизации картинки на стекле. Система VR полезна в машине еще тем, что благодаря ней можно будет работать во время поездки.
Эксперты Apple также занимаются разработкой технологии интеллектуальной тонировки и контроля защитного стекла. Еще один зарегистрированный патент от компании описывает климат-контроль с комфортной температурой в салоне. Суть новинки в умении определить самые подходящие условия с учетом температуры тела пассажиров и водителя.
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Бортжурнал , Apple
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