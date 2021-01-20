Почему вылетают шипы, и как их сохранить 

Морозы отступают, на носу оттепель. Как сохранить шипы, когда снега нет и приходится ездить по асфальту? Вот несколько простых советов и несколько мифов, которые нужно развеять.

Обкатка

Если зимняя шипованная резина новая, то её надо обкатать, чтобы каждый шип прочно уселся на своем месте. Многие пренебрегают этим, и теряют по 15%-20% шипов в первые же месяцы. Как производить обкатку?

Обкатываем 800-1000 км по заснеженным дорогам на скорости 80-100 км/час без резких стартов, поворотов и торможений.

В идеале лучше переобуться и сразу поехать куда-то на дальняк. Понятно, что большинство будет обкатывать по городу и по асфальту, но, тем не менее, сказать надо было.

На асфальте обкатка происходит быстрее, 500-800 км, но скорость не выше 80 км/ч — и снова никаких резких перестроений, ускорений, торможений.

Кстати, первый и главный миф состоит в том, что на шипах нельзя ездить по асфальту. Это бред сивой кобылы, не знаю, кто это придумал. Однако есть водители, которые стараются ехать не по пробитой колее и асфальту, а в междурядье по льду, чтобы сберечь шипы. Шипы не вылетают от того, что едешь по асфальту, они вылетают от другого! От того, что нарушаешь ниженаписанные правила. Но прежде ещё один миф.

Многие думают, что торможение в пол сокращает жизнь шипов. На самом деле нет. Хорошо обкатанные шипы отлично сидят на своих местах, и торможение — как раз то, чего они не боятся. А вот резкие разгоны… впрочем, тут пора перейти к правилам.

Никаких резких разгонов

Шипы, как я уже сказал, боятся не торможений, а резких разгонов с пробуксовкой колес и высокой скорости. Центробежная сила делает своё дело и вышвыривает шип из покрышки. Поэтому трогаться зимой надо плавно, без пробуксовок. От долгого движения на высокой скорости (150 км/ч и выше) шипы тоже могут повылетать — та же центробежная сила, которая отжимает белье в стиральной машинке.

Никаких ударных нагрузок

Ещё более губительным для шипов является ударная нагрузка. Представьте ситуацию: вы буксуете на льду, шипы прогрызают лёд до асфальта, колеса резко находят зацеп — и в этот момент шип испытывает колоссальные нагрузки, его буквально выворачивает из резины.

Никаких боковых нагрузок

Ну и понятно, что не нужны шипам и лишние боковые нагрузки. Это даже не резкие повороты на грани скольжения, а понты типа полицейских разворотов с ручником, когда задние колеса блокируются и уходят в скольжение. Шипованные шины вообще не предназначены для скольжения, а уж если при таком развороте ещё и кусок асфальта попадется, то считай, что шипы как будто сбрили.

Не крути руль на месте

Ну и последнее. Замечали на асфальте процарапанные полуокружности? Это от шипованных колес, которые вращают на месте при парковке. Мало того, что вращение руля на месте не приносит пользы усилителю (ни ГУРу, ни ЭУРУ), а зимой на асфальте ещё и шипов можно не досчитаться после таких парковок. Если паркуемся на месте, то стараемся поворачивать руль хотя бы на минимальной скорости, а не на месте на тормозах.

А вообще, если есть возможность, парковаться лучше там, где посвободнее. И выезжать в гололед проще будет, меньше вероятность поехать боком и зацепить соседа.