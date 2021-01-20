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Стали известны цены на обновлённый Nissan Armada 

Car.ru 7 часов назад
Стали известны цены на обновлённый Nissan Armada
Фото: Car.ru
Японский производитель Nissan выпустил обновленный кроссовер Armada 2021. Новинка стала более мощной, но салон мало чем отличается от прежней комплектации. Названа и стоимость авто.
Паркетник Nissan Armada нынешнего модельного года обладает мультимедийным комплексом с 12,3-дюймовым дисплеем и иной приборной панелью с семидюймовым экраном. В перечень базового оснащения японского кроссовера входят опция мониторинга слепых зон, технологией автоматического срочного торможения и помощью удержания в дорожной полосе.
В это же время стандартная комплектация Nissan Armada окажется дороже, чем ожидалось.
Поклонникам продукции этой марки из Японии нужно знать, что автомобиль потерял топовую версию Platinum Reserve, но обзавелся еще одним начальным исполнением — Armada S. Так, именно его (имеется задний привод) на американском рынке фирма будет продавать по цене 3,6 миллиона рублей, а комплектацию Platinum — за 4,88 миллиона рублей.
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Бортжурнал , Nissan , Nissan Armada
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