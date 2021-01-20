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Новое поколение Lada Niva получило оценку немецких экспертов 

Профиль 5 часов назад
Новое поколение Lada Niva оценили в Германии
Фото: ©twitter.com
Журналист Гернот Крампер прокомментировал концепт, созданный на платформе альянса Renault-Nissan. Также он рассказал, как специалисты автомобильной отрасли в Германии относятся к легендарной модели. Реализация новой Lada Niva ожидается в 2024 году.
По словам Крампера — журналиста издания Stern, — несмотря на все насмешки, Lada Niva всегда выгодно выделялась среди прочих внедорожников, когда речь шла о тяжелой работе в лесу или горах.
Он похвалил отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» за отказ от футуристических концептов вроде 4×4 Vision, который был представлен на Московском автосалоне в 2018 году, и выбор «коробчатого» дизайна.
Классические элементы Niva, делающие ее узнаваемой среди прочих, остаются, и это тоже бонус новой модели, заявил Крампер. Останутся, например, круглые фары и высоко установленные продолговатые указатели поворота. Также внедорожный вид автомобилю придают открытые колесные арки и более громоздкие бамперы.
Ранее новое поколение Lada Niva оценили и американские эксперты. Автомобильный журнал Jalopnik выразил надежду, что «в испытанном виде любимая Niva, возможно, останется еще на полвека».
Автомобиль Lada Niva нового поколения получит две версии — с компактной и удлиненной колесной базой, его построят на платформе CMF-B. Кроме того, стало известно, что классический внедорожник Lada 4х4 сменил имя.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Lada , Автоваз
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