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StoreDot разработала аккумулятор для электрокаров, заряжающийся за пять минут 

runews24.ru 4 часа назад
Разработан заряжающийся за пять минут аккумулятор для электрокаров
Фото: runews24.ru
Компания StoreDot из Израиля представила прототип аккумулятора для электрокара, который может заряжаться за пять минут. Он собирается из аккумуляторных ячеек, которые изготавливают на коммерческой линии китайского партнера, занимающегося обычными литий-ионными источниками тока.
Технология StoreDot основана на замене графена в аноде на металлоидные частицы. Пока компания обходится редким германием, но изготовление можно упростить, если применять вместо него кремний.
Такие прототипы появятся до конца года и будут стоить примерно столько же, сколько и обычные литий-ионные аккумуляторы.
В настоящее время StoreDot имеет только опытный образец батареи, которые сделали не в лаборатории, а на производстве.
Аккумулятор, заряжающийся за пять минут, способен обеспечить передвижение на 480 км. Но есть одно условие — заряжать его надо от очень мощного терминала.
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