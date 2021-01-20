Разработан заряжающийся за пять минут аккумулятор для электрокаров

Компания StoreDot из Израиля представила прототип аккумулятора для электрокара, который может заряжаться за пять минут. Он собирается из аккумуляторных ячеек, которые изготавливают на коммерческой линии китайского партнера, занимающегося обычными литий-ионными источниками тока.

Технология StoreDot основана на замене графена в аноде на металлоидные частицы. Пока компания обходится редким германием, но изготовление можно упростить, если применять вместо него кремний.

Такие прототипы появятся до конца года и будут стоить примерно столько же, сколько и обычные литий-ионные аккумуляторы.

В настоящее время StoreDot имеет только опытный образец батареи, которые сделали не в лаборатории, а на производстве.

Аккумулятор, заряжающийся за пять минут, способен обеспечить передвижение на 480 км. Но есть одно условие — заряжать его надо от очень мощного терминала.