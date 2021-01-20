Многие водители настраивают боковые зеркала неправильно 

Считая автомобильные зеркала малополезными аксессуарами, ряд автомобилистов настраивают их весьма безалаберно. Но это в корне недопустимо. И все потому, что от правильности установки автозеркал зависит ваша безопасность в дороге.

Для проведения отладки правого бокового зеркала, водителю следует отклонить свое тело в правую сторону таким образом, чтобы голова оказалась посредине салона. Теперь займемся регулировкой.

Автозеркало следует установить так, чтобы водитель мог хорошо рассмотреть правое заднее крыло машины. Для отладки левого зеркала голова водителя должна прикасаться к боковому стеклу окна машины. Выставляем автозеркало так, чтобы можно было увидеть левое заднее автомобильное крыло. Таким образом, вы настроите данные зеркала максимально удобно для себя.

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Отладка зеркала в салоне выполняется так, чтобы оно четко совмещалось с задним окном и их центральные оси совпадали.