Новый Duster сфотографировали в одном из салонов Москвы

Renault Duster второго поколения, российская премьера которого состоится 11 февраля, был замечен на парковке у дилерского центра «Авантайм» в Москве. Фотографию новинки опубликовал Drom.ru со ссылкой на пользователя Drive2. По словам автора снимка, кроссовер снимали для рекламных материалов.

Ранее Renault уже публиковала фотографии экстерьера нового Duster: версия для России повторяет бразильский вариант , который продается с начала 2020 года. От модели предыдущего поколения кроссовер отличается по-новому оформленным передком с радиаторной решеткой, увеличившейся в размерах, фарами со светодиодными дневными ходовыми огнями и светодиодными габаритными огнями иной формы и с другим наполнением.

Кроме того, модель увеличилась в габаритах: вытянулась в длину на 26 миллиметров до 4341 миллиметра, а колесная база составляет 2676 миллиметров (3 миллиметра). Ширина и высота не изменились и равны 1804 и 1682 миллиметрам соответственно. Дорожный просвет второго «Дастера» достигает 210 миллиметров, как и у предшественника, а углы въезда и съезда составляют 31 и 33 градуса.

Интерьер практически полностью скопировали с Arkana: у моделей идентичные дефлекторы воздуховодов, центральный тоннель, оформление приборной панели и рулевое колесо. Однако у Duster другие дверные карты.

Гамму двигателей нового Duster компания пока держит в секрете. По неофициальным данным, кроссовер предложат в России с бензиновым агрегатом Renault H4M объемом 1,6 литра мощностью 114 лошадиных сил в паре с пятиступенчатой «механикой» и 150-сильным бензиновым турбомотором 1.3, который также устанавливается на Arkana. Пару последнему составят шестиступенчатая механическая коробка передач либо вариатор. Привод — передний либо полный.

Турбодизель объемом 1,5 литра мощностью 109 лошадиных сил, который устанавливается на нынешний Renault Duster, для модели нового поколения не предложат. Судя по всему, исчезнет из линейки и бензиновый агрегат 2.0 (143 силы).

Пока же в России можно купить Duster первого поколения, который, в зависимости от модификации и уровня оснащения, стоит от 912 000 до 1 267 000 рублей. За 2020 год в стране продали 31 640 новых «Дастеров», что почти на 7,4 тысячи меньше, чем в 2019 году. Всего с момента появления модели на российском рынке Duster разошелся в количестве 450 тысяч штук.