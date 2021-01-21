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Штрафы в непогоду: особенности работы камер на зимних дорогах 

РИА Новости 1 час назад
Как на зимних дорогах избежать штрафов с камер
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Выписываются ли штрафы за нарушение дорожной разметки, зафиксированные камерами в плохую погоду, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель генерального директора, операционный директор компании "МВС Груп" Михаил Родионов.
Порядка 95‒97% нарушений, которые регистрируют камеры фото— и видеофиксации — это нарушение допустимой скорости. Остальные 3‒5% приходятся, в том числе, на несоблюдение дорожной разметки. Но бывают случаи, когда линии, нанесенные на дорогу, не видны, и водители невольно нарушают правила, что и фиксирует бесстрастная техника.
Как объяснил в интервью радио Sputnik заместитель генерального директора, операционный директор "МВС Груп" (оператор систем фото— и видеофиксации в Московской области) Михаил Родионов, в таких случаях окончательное решение о вынесении постановления об административном правонарушении в любом случае принимает инспектор ГИБДД.

"Такие правонарушения проходят отдельный фильтр человеческого глаза. Одним из решающих факторов в данном случае является различимость дорожной разметки. Центр автоматической фото— и видеофиксации за этим строго следит", — отметил Михаил Родионов.

В тех случаях, когда разметка не видна, вынести решение о наказании невозможно, и отснятый материал просто будет отправлен в брак.

"Если разметка стирается, администрирование нарушений с камеры отключается до момента, пока недостатки не будут устранены. Зимние условия немного сложнее — снег может полностью закрыть разметку. Камера не фиксирует факт исчезновения разметки под слоем снега, но в таком случае два или даже три специалиста смотрят на одно и то же правонарушение и принимают решение, различима ли разметка с точки зрения автомобилиста. Если инспектор приходит к мнению, что разметка не видна — администрирование может отключаться или материалы за определенный период времени отправляются в брак", — пояснил Михаил Родионов.

Если водитель все же получил штраф за пересечение сплошной линии в плохую погоду, например, во время снегопада, но разметки на снимке не видно, то его можно обжаловать.

"Среди оспаривающих штрафы больше всего владельцев так называемого спецтранспорта — это и коммунальные службы, и скорая помощь, и различные силовые структуры. Такие случаи нередки, так как часть информации о транспортных средствах бывает скрыта или попросту отсутствует в базе данных. Это подавляющее количество обращений, особенно в зимнее время", — сказал Михаил Родионов.

В целом же зимой число нарушений снижается в 3‒5 раз, потому что снижается скорость передвижения автомобилистов, добавил эксперт.
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Бортжурнал , Михаил Родионов , ГИБДД , ИА Sputnik
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