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QR-код вместо водительских прав: нужна ли эта инициатива и какие проблемы могут возникнуть? 

BFM.RU 7 часов назад
Какие проблемы могут возникнуть при замене водительских прав на QR-код?
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Москва готова стать площадкой для проведения эксперимента, который позволит использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом, заявил ТАСС директор городского института транспорта «Мостранспроект» Александр Поляков. Он также отметил, что столица «имеет достаточное техническое оснащение и часто становится первым городом для внедрения инноваций».
О том, что автомобилисты в скором времени смогут предъявлять вместо водительского удостоверения код из мобильного приложения, стало известно на прошлой неделе. Замглавы Минцифры Олег Качанов заявил на Гайдаровском форуме, что эксперимент планируют начать в 2021 году на территории «самых цифровых» субъектов.
Насколько QR-права нужны водителям и какие проблемы могут возникнуть при их внедрении? Комментирует заместитель руководителя Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП Глеб Виленский:

— Очевидный плюс этой инициативы заключается в том, что люди гораздо меньше будут бояться забыть дома документы, потому QR-код можно спокойно положить в бардачок и о нем не заботиться. И главное, что с собой можно возить хоть десять QR-кодов. Риск тот же самый, что и с любыми цифровыми документами: они имеют силу только при одном условии — если у проверяющего есть доступ в интернет и если в центральной базе данных ничего не сломалось. Если где-нибудь на лесной дорожке вас остановит инспектор и у него не будет интернета, то для него вы фактически становитесь человеком без права управления автомобилем. В целом, линия на цифровизацию государственных сервисов исключительно хороша, поскольку снижает бюрократические барьеры для людей. Но я бы поработал над тем, чтобы, в первую очередь, попроще было бумажные документы получить в том же отделе ГАИ, а потом уже бы заботился об их виртуализации.

— Сейчас ведь уже существует база водительских удостоверений. Инспектор ДПС на планшете по фамилии и имени может найти фотографии. Может быть, имело бы смысл дополнить эту базу и обеспечить ее работоспособность везде?

— Ситуация кардинально улучшилась только в последний год, а до этого единого и связного информационного пространства в отношении наших автомобилей, по всей видимости, не существовало, или им как-то неправильно пользовались. Это проявлялось в том, что, например, буквально пару лет назад многие водители получили налоги за давно проданные автомобили, и оказалось, что очень сложно доказать, что этот автомобиль был продан 20 лет назад. Понятное дело, что создание этой по всей стране единой информационной системы, где были бы актуальные данные об автомобилях и о водителях, — это приоритет номер один. По всей видимости, в наших реалиях его проще решить, создавая новые электронные документы, а не приводя в порядок старые записи, потому что старые информационные системы создавались в разных регионах изначально свои, и они очень непросто друг с другом стыкуются, возникают всякие ошибки.

В середине января вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил президента Владимира Путина поддержать инициативу о проведении в 2021 году эксперимента по использованию «цифровых двойников» часто используемых документов. По словам Чернышенко, это позволит россиянам хранить в телефоне удостоверение личности, водительское удостоверение, ПТС и справку о регистрации по месту жительства.
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Комментарии
Бортжурнал , Александр Поляков , Дмитрий Чернышенко , Владимир Путин , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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