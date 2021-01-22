Какие проблемы могут возникнуть при замене водительских прав на QR-код?

— Очевидный плюс этой инициативы заключается в том, что люди гораздо меньше будут бояться забыть дома документы, потому QR-код можно спокойно положить в бардачок и о нем не заботиться. И главное, что с собой можно возить хоть десять QR-кодов. Риск тот же самый, что и с любыми цифровыми документами: они имеют силу только при одном условии — если у проверяющего есть доступ в интернет и если в центральной базе данных ничего не сломалось. Если где-нибудь на лесной дорожке вас остановит инспектор и у него не будет интернета, то для него вы фактически становитесь человеком без права управления автомобилем. В целом, линия на цифровизацию государственных сервисов исключительно хороша, поскольку снижает бюрократические барьеры для людей. Но я бы поработал над тем, чтобы, в первую очередь, попроще было бумажные документы получить в том же отделе ГАИ, а потом уже бы заботился об их виртуализации.
— Ситуация кардинально улучшилась только в последний год, а до этого единого и связного информационного пространства в отношении наших автомобилей, по всей видимости, не существовало, или им как-то неправильно пользовались. Это проявлялось в том, что, например, буквально пару лет назад многие водители получили налоги за давно проданные автомобили, и оказалось, что очень сложно доказать, что этот автомобиль был продан 20 лет назад. Понятное дело, что создание этой по всей стране единой информационной системы, где были бы актуальные данные об автомобилях и о водителях, — это приоритет номер один. По всей видимости, в наших реалиях его проще решить, создавая новые электронные документы, а не приводя в порядок старые записи, потому что старые информационные системы создавались в разных регионах изначально свои, и они очень непросто друг с другом стыкуются, возникают всякие ошибки.