Какие проблемы могут возникнуть при замене водительских прав на QR-код?

— Очевидный плюс этой инициативы заключается в том, что люди гораздо меньше будут бояться забыть дома документы, потому QR-код можно спокойно положить в бардачок и о нем не заботиться. И главное, что с собой можно возить хоть десять QR-кодов. Риск тот же самый, что и с любыми цифровыми документами: они имеют силу только при одном условии — если у проверяющего есть доступ в интернет и если в центральной базе данных ничего не сломалось. Если где-нибудь на лесной дорожке вас остановит инспектор и у него не будет интернета, то для него вы фактически становитесь человеком без права управления автомобилем. В целом, линия на цифровизацию государственных сервисов исключительно хороша, поскольку снижает бюрократические барьеры для людей. Но я бы поработал над тем, чтобы, в первую очередь, попроще было бумажные документы получить в том же отделе ГАИ, а потом уже бы заботился об их виртуализации.