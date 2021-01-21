Эвакуаторщик за считанные секунды открыл Hyundai Elantra без ключа 

На YouTube-канале ViralHog недавно появилось короткое, но довольно любопытное видео. В кадрах запечатлён водитель эвакуатора, за считанные секунды без ключа и особых специнструментов открывший дверь «корейца» Hyundai Elantra.

Для большинства российских автомобилистов воспоминания, связанные с эвакуаторами, не самые приятные, так как напоминают о штрафах за неправильную парковку, а вот в США и Канаде всё практически наоборот. Дело в том, что в этих странах водители эвакуаторов не только перевозят автомобили штрафников, но и являются чем-то сродни техподдержки.

Яркий пример помощи эвакуаторщика попавшему в неприятную ситуацию автомобилисту можно увидеть в обнародованном видео. Снят материал в одном из канадских городов и показывает, как ловко и быстро водитель эвакуатора может справиться с проблемой. Владелец Hyundai Elantra оставил ключи в салоне и, соответственно, не мог попасть в салон, поэтому вызвал на подмогу профессионала.

Эвакуаторщик при помощи небольшой подушки с «грушей», нагнетающей воздух, за считанные секунды, отжал дверь, а затем длинным прутом просто нажал на кнопку разблокировки двери. Весь процесс занял не больше минуты, авто не получило никаких повреждений, а владелец Hyundai Elantra наконец смог получить доступ в машину.