Победитель лотереи не может забрать у дилера выигранный Chevrolet Corvette 

Житель американского штата Джорджиа Деннис Калер выиграл в государственную лотерею новый Chevrolet Corvette C8, а также 250 000 долларов (примерно 18,3 миллиона рублей по текущему курсу) наличными. Несмотря на удачу, мужчина не может получить свой спорткар, так как подходящий по параметрам автомобиль отсутствует в дилерских центрах.

Согласно правилам лотереи на приобретение нового Chevrolet Corvette заложено 107 000 долларов (примерно 7,8 миллиона рублей по текущему курсу). Однако представители розыгрыша обязаны закупить спорткар у официального дилера. Деннис Калер выбрал последнее поколение «Корветт» в модификации Rapid Blue 2LT Z51 стоимостью 80 465 долларов (примерно 5,9 миллиона рублей по текущему курсу). Оставшиеся 26 535 долларов (почти два миллиона рублей) от приобретения спорткара мужчина планировал получить вместе с остальными наличными.

В первом дилерском центре Деннису предложили единственный имеющийся на складе Corvette с наценкой в 10 000 долларов (примерно 730 000 рублей). Однако мужчина не захотел просто так терять кругленькую сумму. Другой дилер сообщил, что может заказать нужный по параметрам спорткар не раньше третьего квартала 2021 года и не гарантирует, что машину доставят в срок. В остальных автосалонах последнего поколения Chevrolet Corvette нет даже под заказ.

В настоящий момент юристы Денниса пытаются решить проблему, чтобы их клиент как можно быстрее получил свой спорткар и при этом не потерял в деньгах. В то же время мужчина сообщил, что 250 000 долларов призовых (примерно 18,3 миллиона рублей) он уже получил.