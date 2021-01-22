Skoda Fabia готовится к смене поколения 

Компания Skoda начала обкатку предсерийных хэтчбеков Fabia четвёртого поколения. Чешский компакт вслед за VW Polo и Seat Ibiza переведут на современную архитектуру MQB-A0, которая позволит повысить уровень безопасности за счет свежих систем и обновить гамму силовых установок на более экологичные.
Моторами с Фабией поделится хэтч Polo шестого поколения имеющий в наличии литровую «турботрёшку» TSI 90,95 и 115 л.с., а также «четвёрку» 1.5 TSI (150 л.с.). Останется в гамме и дизель, выдающий от 80 до 115 сил в зависимости от настройки. Коробки передач у базовых пятидверок будут механические, альтернативой выступит двухсцепный «робот».
autorating.ru
Новая дизайн-концепция дебютировавшая на хэтчбеке Skala и частично опробованная на рестайлинге 2019 года, судя по фото, неплохо прижилась на новой Фабии. Несмотря на камуфляж, можно разглядеть зауженные фары, раздувшуюся решётку радиатора, новый капот, крылья, «заваленные» передние стойки и покатую крышу добавляющие силуэту спортивности, иные боковые выштамповки и бамперы. Исполнение Monte Carlo (красный автомобиль на фото) традиционно выделит чёрный декор и набор стайлинга.
В оснащении появится новая медиа-система MIB последнего поколения, дисплей цифровой приборной панели, электронные помощники, адаптивный круиз-контроль и практичные решения из гаммы Simply Clever.
Осенью глава Skoda Томас Шефер сообщил, что хэтчбек дебютирует в первой половине 2021-го, позже к нему присоединится универсал Combi. В России новую Фабию можно не ждать, у нас её нишу прочно обосновал лифтбек Rapid.