Российские цены на автомобили установили новый рекорд. А правительство тем временем предлагает поднять утилизационный сбор на четверть, что добавит к цене средней машины примерно 50 тысяч рублей. В чём логика этого решения, стоит ли покупать машину прямо сейчас?

Размытое январское подорожание

В начале января стоимость автомобилей в России обычно растёт — этой традиции много лет. Иногда для этого есть реальный повод — например, рост НДС или утилизационного сбора. Иногда повода нет, просто автомобили нового модельного года получают «улучшенные» прайсы.

Сейчас чётко выраженного новогоднего подорожания не случилось, но это не радует. Рост цен растянулся во времени — январь в этом смысле мало чем отличался от декабря, ноября или почти любого месяца прошлого года.

Так, самая доступная модель Lada Granta только за последние месяцы меняла цену трижды: в октябре, ноябре и январе. Базовая комплектация теперь стоит от 500 тысяч рублей, и эта планка задаёт уровень цен для других новых машин. В конце прошлого года такая модель стоила 445 тысяч рублей, то есть только за 2020-й прибавила 10% цены.

Вторая по востребованности модель, Vesta, тоже отметила ценовой «юбилей», и впервые стоит более 700 тысяч рублей — даже в самой доступной версии. Стоимость «Весты» за год выросла почти на 100 тысяч рублей!

Дорожает всё

АвтоВАЗ не одинок: повышение цен коснулось всех моделей без исключения, разница лишь в стратегии изменения цены. Кто-то делал это мелкими порциями в течение года, кто-то — редко, но большими шагами. Например, Nissan Qashqai сохранял цену аж с августа, что по нынешним меркам впечатляющее достижение. Сейчас, после январской накрутки, модель стоит минимум 1,4 млн рублей.

Автомобили, которые в прежние годы мы называли бюджетными, теперь стоят в районе 1 млн рублей. Скажем, базовый Volkswagen Polo подорожал до 908 тысяч рублей, за три месяца прибавив почти 80 тысяч. Solaris чуть дешевле, но даже самая простая версия тянет на 805 тысяч рублей.

Причина достаточно очевидна: за год курс доллара скакнул с 62 до 74 рублей, то есть почти на 20%. Цены на автомобили зависят от валютных курсов, что справедливо и для локализованных моделей. Например, в привязке к валютам (условным единицам) номинируется стоимость сырья, скажем, стали. Игроки рынка сходятся во мнении, что подорожание машин на 7-12% за истекший год не отыгрывает обесценивание рубля.

Ползучий рост цен продолжится и в будущем. А значит, не меняется и стратегия покупателей: если потребность в новом автомобиле существует, лучше не затягивать с покупкой — предпосылок к падению цен нет.

Чёрная полоса после белой

Впрочем, многое будет зависеть и от спроса. Прошлый год, несмотря на провальный апрель, оказался для авторынка неплохим. По итогам продажи упали лишь на 9%, хотя весной звучали прогнозы на уровне 20-40%.

Восстановлению спроса во второй половине года способствовало как отсутствие «карантинов», так и негативные ожидания людей: они спешили купить автомобили «по старым ценам». И, кстати, оказались правы: прецеденты, когда цена падала, были, но касались в основном не востребованных и переоценённых комплектаций. В остальном же стоимость машин стабильно росла весь год, а неожиданно высокий спрос и весенние простои заводов привели к дефициту.

Однако теперь ситуация меняется: опережающий спрос в 2020 году шёл за счёт продаж 2021 года. А с учётом очередного скачка цен и падения доходов населения производителей могут ждать проблемы со сбытом.

Утилизационный сбор добавит к цене 50 тысяч

На этом фоне особенно странно выглядит инициатива правительства впервые за 8 лет поднять базовую ставку утилизационного сбора: соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале. К цене легкового автомобиля с объемом двигателя 1-2 литра это добавляет около 50 тысяч рублей, для машин с двигателями более 3 литров — 75 тысяч.

Утилизационный сбор введён в 2012 году. Название создаёт впечатление, будто цель сбора — оплатить переработку автомобиля, когда он состарится. На деле, с задачами утилизации он не связан и нужен, чтобы уравновешивать падающие таможенные пошлины (под требования ВТО ). Поэтому величина утилизационного сбора колеблется в широких пределах. Так, для новых легковушек с объемами моторов 1-2 литра он составляет 178 тысяч рублей.

Величина утилизационного сбора росла несколько раз, но всегда за счёт изменения коэффициентов на отдельные виды автомобилей — базовая ставка оставалась постоянной и равной 20 тысячам рублей. Новое постановление поднимается её на четверть, до 25 тысяч, то есть повышение коснётся и новых машин, и подержанных. Со 150 до 187,5 тысячи рублей предлагается поднять сбор и для грузовиков.

В чём логика правительства?

Для чего накручивать утилизационный сбор именно сейчас — загадка. В Минпромторге настаивают, что к фактическому повышению цен это не приведёт, так как выросшая ставка компенсируется за счёт программ помощи местным производителям. Собранные деньги планируется тратить на стимуляцию спроса за счёт льготного автокредитования (лизинга) и целевых программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Но цены вырастут наверняка: если не сразу, то в течение года. Не исключено, что таким образом правительство пытается окончательно добить импорт подержанных машин. Например, если сейчас за ввоз иномарки с двигателем 1-2 литра платится 314 тысяч рублей, то по новым ставкам — на 78 тысяч рублей больше.

Возможно, рост ставок необходим для банального пополнения бюджета. Так или иначе, если ставку поднимут, авторынок России ждёт тяжёлый год: опережающий спрос 2020 года вкупе с растущими ценами может серьёзно затормозить продажи в 2021-м. По сути, автомобиль опять становится роскошью.