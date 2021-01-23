Harley-Davidson Street Bob получил новый мотор 

Знаменитый американский производитель дорожных мотоциклов Harley-Davidson представил обновленный Street Bob 114 2021 модельного года. Дебютировала эта модель в 2017 году.

Характеристики рамы и подвески остались в целом неизменными, пишет профильный журнал Visor Down . Он сохраняет характерный внешний вид «боббера», стилизованного под спортивные модели 1930-х годов. Это тяжелый одноместный дорожный мотоцикл со снаряженной массой 297 кг.

Главное отличие от предыдущего поколения — мотоцикл получил новый двигатель из линейки Milwaukee-Eight. Двухцилиндровый V-образный двигатель рабочим объемом 1868 куб. см выдает 86 л.с. Максимальный крутящий момент — 155 Н·м при 3250 оборотах в минуту. По сравнению с предыдущим поколением Street Bob улучшилась динамика во всех диапазонах скоростей.

Harley-Davidson Street Bob 114 не может похвастаться большим количеством современных опций, отмечают журналисты. Он оснащен небольшой цифровой панелью приборов, на которую выводится только самая базовая информация, ABS и противоугонной системой. Помимо возможности запускать двигатель без ключа зажигания и зарядного устройства для смартфона, других технически изощренных решений на этом мотоцикле нет. При этом Harley-Davidson традиционно оставляет очень большой простор для кастомизации своих мотоциклов.

Новый Harley-Davidson Street Bob 114 в Великобритании будет продаваться по цене от £13995 (около 1,42 млн руб. — «Профиль»). В России его предлагают дешевле — базовая цена начинается от 1,356 млн руб. При этом доплатить придется за любой другой цвет, кроме черного.