В Москве начались испытания аэротакси с дальностью полета 100 км

На арене московского спорткомплекса «Лужники» начались испытания отечественного воздушного такси, рассчитанного на двух пассажиров, сообщает ТАСС. Беспилотник, над которым работает стартап «Ховер», способен взлетать на высоту до 150 метров и поднимать груз весом до 300 килограммов.

Пока аэротакси представляет собой открытую конструкцию, сваренную, по всей видимости, из металлических труб. По размеру она сравнима с автомобилем: его длина достигает пяти метров, а ширина — 1,6 метра. Это позволяет аппарату взлетать и приземляться на стандартное парковочное место. С помощью четырех небольших колес он может маневрировать на стоянке или заезжать в гараж.

Максимальная скорость, до которой пассажирский дрон способен разогнаться в воздухе, составляет 200 километров в час, грузоподъемность ограничена 300 килограммами, а дальность полета на одной зарядке достигает 100 километров. Он оснащен электродвигателями с низким уровнем шума — специально для эксплуатации в городе.

Александр Шаронов / Drom /// Испытания летающего такси в «Лужниках»

В «Лужниках» инженеры проверяют работу всех систем летающего прототипа: винтов, отвечающих за взлет, за горизонтальный полет и за посадку, срабатывание парашюта и автономную систему, которая управляет аппаратом. Она оснащена искусственным интеллектом, способным строить маршруты, следить за безопасностью полета и фиксировать все показатели дрона.

Работа над аэротакси ведется с 2018 года. Планы разработчиков после завершения испытаний пока не разглашаются.