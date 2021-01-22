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В Москве испытывают воздушное такси с дальностью полета 100 километров 

Motor.ru 3 часа назад
В Москве начались испытания аэротакси с дальностью полета 100 км
Фото: © Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы
На арене московского спорткомплекса «Лужники» начались испытания отечественного воздушного такси, рассчитанного на двух пассажиров, сообщает ТАСС. Беспилотник, над которым работает стартап «Ховер», способен взлетать на высоту до 150 метров и поднимать груз весом до 300 килограммов.
Пока аэротакси представляет собой открытую конструкцию, сваренную, по всей видимости, из металлических труб. По размеру она сравнима с автомобилем: его длина достигает пяти метров, а ширина — 1,6 метра. Это позволяет аппарату взлетать и приземляться на стандартное парковочное место. С помощью четырех небольших колес он может маневрировать на стоянке или заезжать в гараж.
Максимальная скорость, до которой пассажирский дрон способен разогнаться в воздухе, составляет 200 километров в час, грузоподъемность ограничена 300 килограммами, а дальность полета на одной зарядке достигает 100 километров. Он оснащен электродвигателями с низким уровнем шума — специально для эксплуатации в городе.
Александр Шаронов / Drom /// Испытания летающего такси в «Лужниках»
В «Лужниках» инженеры проверяют работу всех систем летающего прототипа: винтов, отвечающих за взлет, за горизонтальный полет и за посадку, срабатывание парашюта и автономную систему, которая управляет аппаратом. Она оснащена искусственным интеллектом, способным строить маршруты, следить за безопасностью полета и фиксировать все показатели дрона.
Работа над аэротакси ведется с 2018 года. Планы разработчиков после завершения испытаний пока не разглашаются.
«Ховер» — не единственная отечественная компания, занимающаяся воздушным транспортом. В конце декабря воронежский стартап Scienex показал необычный аппарат под названием Flyter без крыльев и открытых винтов: каким образом он будет подниматься в воздух, создатели не раскрыли.
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Бортжурнал , Александр Шаронов , ИТАР-ТАСС
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