Ford отозвал 3 млн авто для замены взрывоопасных подушек

Ford проводит масштабную отзывную кампанию в США, которая затрагивает три миллиона автомобилей Edge, Fusion, Ranger, Lincoln MKX и MKZ, а также Mercury Milan, которые были выпущены в период с 2006 по 2012 год. Причина не нова: на всех указанных моделях установлены подушки безопасности фирмы Takata, которые могут взорваться.

Honda, Mazda и Takata оказалась в центре скандала еще в 2013 году, когда из-за неисправных подушек безопасности были отозваны почти три миллиона автомобилей марок Toyota Nissan . Спустя пять лет, в 2017 году, Takata обанкротилась , а количество отозванных на ремонт автомобилей многократно увеличилось.

Проблема с подушками Takata заключается в том, что при продолжительной эксплуатации автомобиля и влажном климате газогенератор может взорваться и буквально «выстрелить» в водителя и пассажиров металлическими элементами конструкции. По этой причине уже погибли около двух десятков человек, а количество пострадавших перевалило за сотню.

BMW, В начале 2020 года Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявила о финальной волне отзывов, которая затрагивает более 10 миллионов автомобилей 14 автопроизводителей, в числе которых Audi Ferrari , GM, Mazda, Subaru , Nissan, Mitsubishi , Ford и другие.

Летом прошлого года Ford отозвал 2,5 миллиона машин, а теперь Reuters сообщает о кампании, затрагивающей три миллиона автомобилей с Takata. Кроме того, по той же причине в ремонт направят 5,8 тысячи пикапов Mazda, произведенных в 2007–2009 годах.