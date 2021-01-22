Ford отозвал 3 млн авто для замены взрывоопасных подушек

Ford проводит масштабную отзывную кампанию в США, которая затрагивает три миллиона автомобилей Edge, Fusion, Ranger, Lincoln MKX и MKZ, а также Mercury Milan, которые были выпущены в период с 2006 по 2012 год. Причина не нова: на всех указанных моделях установлены подушки безопасности фирмы Takata, которые могут взорваться.
Takata оказалась в центре скандала еще в 2013 году, когда из-за неисправных подушек безопасности были отозваны почти три миллиона автомобилей марок Toyota, Honda, Mazda и Nissan. Спустя пять лет, в 2017 году, Takata обанкротилась, а количество отозванных на ремонт автомобилей многократно увеличилось.
Проблема с подушками Takata заключается в том, что при продолжительной эксплуатации автомобиля и влажном климате газогенератор может взорваться и буквально «выстрелить» в водителя и пассажиров металлическими элементами конструкции. По этой причине уже погибли около двух десятков человек, а количество пострадавших перевалило за сотню.
В начале 2020 года Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявила о финальной волне отзывов, которая затрагивает более 10 миллионов автомобилей 14 автопроизводителей, в числе которых Audi, BMW, Ferrari, GM, Mazda, Subaru, Nissan, Mitsubishi, Ford и другие.
Летом прошлого года Ford отозвал 2,5 миллиона машин, а теперь Reuters сообщает о кампании, затрагивающей три миллиона автомобилей с Takata. Кроме того, по той же причине в ремонт направят 5,8 тысячи пикапов Mazda, произведенных в 2007–2009 годах.
Автомобили с подушками Takata продавались в том числе и в России. В конце 2019 года Росстандарт заявил, что по российским дорогам до сих пор ездят 1,5 миллиона машин с дефектными подушками безопасности. Только за последние несколько лет надзорное ведомство согласовало десятки отзывов из-за этого дефекта, однако многие автомобилисты проигнорировали этот призыв.