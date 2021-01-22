Росстандарт порекомендовал не ездить на китайских кроссоверах Haval F7 

Росстандарт официально согласовал отзыв кроссоверов Haval F7 и Haval F7x, выпущенных на заводе в Тульской области.

В течение месяца на форумах владельцев появилось несколько сообщений о беспричинных возгораниях таких «Хавэйлов». Все случаи произошли в сибирских и уральских регионах во время сильных морозов. Компания начала проверку и выяснила причину пожаров.

Как оказалось, топливные трубки кроссоверов при низких температурах могут терять герметичность, что приводит к утечке бензина. При неблагоприятных условиях это становится причиной пожара.

Теперь компания проводит отзыв всех кроссоверов Haval F7 и Haval F7x, выпущенных в России за полтора года. Это 16 075 машин. В ходе сервисной кампании дилеры бесплатно заменят топливные трубки между насосом низкого давления и топливным фильтром. А пока владельцам советуют отказаться от поездок…

До проведения ремонтных работ в рамках данной программы мероприятий Росстандарт рекомендует владельцам транспортных средств Haval F7/F7X ограничить эксплуатацию своих автомобилей.

Владельцев машин, попавших под отзыв, должны оповестить о необходимости ремонта. Уточнить, придётся ли обращаться на сервис, можно самостоятельно, сверив VIN-код автомобиля со списком на сайте Росстандарта.